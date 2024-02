Chiara Ferragni parla dell’esperienza mediatica: ‘Mi hanno trattata come una criminale’

Chiara Ferragni ha condiviso nella sua recente intervista con il corriere.it, quanto sia stato difficile l’esperienza mediatica. “Mi hanno trattata come una criminale“, ha dichiarato, descrivendo il peso delle critiche ingiuste.

L’influencer si confessa su come è stata trattata mediaticamente, esprimendo un senso di rammarico per le critiche ingiuste e la priorità di proteggere in primis la sua famiglia.

Le sue parole sulla gestione dei problemi familiari durante la separazione da Fedez

Ha anche parlato del supporto della famiglia e delle sue aziende, evidenziando l’importanza di proteggere la famiglia durante periodi tumultuosi. “In certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia”, ha aggiunto, riferendosi alla sua separazione da Fedez.