Milano: Fedez e Naska coinvolti in una rissa

Milano. I due noti rapper, Fedez e Naska, risultano essere i protagonisti della rissa svoltasi davanti all’ingresso del Lucid, il locale famoso per essere la “casa” dei Vips. All’interno del Lucid, infatti, non è possibile scattare foto e i personaggi noti della movida milanese si rifugiano volentieri qui per trascorrere una serata “in santa pace” senza essere visti da fans, o followers che dir si voglia, né essere immortalati dai paparazzi.

A quanto pare, però, non si è trattato di una serata tranquilla. Stando a quanto riportato da Fabrizio Corona prima e da Dagospia poi, i due artisti si trovavano al Lucid in quanto entrambi invitati a partecipare alla festa organizzata in occasione del lancio del nuovo album da solista di Tony Effe.

La versione più accreditata, al momento, sulle ragioni della discussione tra i due rapper pare risalire allo scorso febbraio quando Fedez aveva risposto al commento di un utente su Instagram che lo aveva criticato mettendo in mezzo, usando toni forti, anche Chiara Ferragni e i figli. A questo punto, Naska aveva commentato Fedez postando un emoticon di stupore. Questa, dunque, sarebbe la miccia che ha acceso la discussione dopo che Fedez avrebbe preteso delle scuse, mai arrivate, da parte di Naska.