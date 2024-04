Fedez: “Sono ufficialmente il nuovo Ceo di Versace” Ma poi rettifica

In una mossa che ha temporaneamente mandato in subbuglio i fan, Fedez ha annunciato via Instagram di essere il nuovo CEO di Versace, accompagnando la notizia con una foto che lo ritraeva accanto a Donatella Versace. La dichiarazione ha sorpreso tutti, considerando l’amicizia di lunga data tra il rapper e l’iconica stilista. Tuttavia, la verità è stata svelata poco dopo.

La verità dietro l’annuncio di Fedez

Con un tono scherzoso, Fedez ha velocemente dissipato ogni dubbio: “Prima che i titoli di Versace crollino per causa mia… era solo uno scherzo, non sono affatto il CEO di Versace; saluti a Emmanuel Ginztburger, il vero CEO”. E così, con una risata, il cantante ha confermato che tra lui e Donatella Versace continua a regnare una profonda stima reciproca. “È una mia grande amica”, ha confermato Fedez dopo i recenti turbolenti eventi nella sua vita privata.

Nonostante le interruzioni sentimentali e le incursioni nel mondo della moda, Fedez mantiene un legame solido con Donatella Versace, testimone di una amicizia che supera le sole apparenze pubbliche.