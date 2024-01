Choir disponibile dal 31 Gennaio su Disney+

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale della nuova docuserie originale Choir, di Disney Branded Television, Imagine Documentaries e Blumhouse Television. Tutti e 6 gli episodi debutteranno il 31 gennaio sulla piattaforma streaming.

Choir segue i ragazzi del Detroit Youth Choir

mentre si preparano per l’esibizione della loro vita. Attraverso i loro occhi, gli spettatori potranno vivere gli alti e i bassi della vita di chi cresce a Detroit, affrontando le sfide di conciliare famiglia, scuola e atletica, mentre inseguono il sogno di portare il loro talento a un livello superiore e di esibirsi su uno dei palcoscenici più importanti del mondo.

Dopo l’apparizione del 2019 ad America’s Got Talent, è un momento cruciale per il coro e per il suo direttore, Anthony White, che si trova ad affrontare le difficoltà di sostituire diversi membri chiave, mantenere l’importanza del coro a Detroit e trovare la prossima grande opportunità che li riporterà sotto i riflettori nazionali.

Diretta dal regista due volte nominato agli Emmy

Rudy Valdez, Choir è prodotta da Imagine Documentaries e Blumhouse Television. Per Imagine Documentaries, i produttori esecutivi sono Brian Grazer, Ron Howard, Justin Wilkes, Sara Bernstein e Ryan Miller, mentre per Blumhouse Television, Jason Blum, Chris McCumber, Jeremy Gold e Gretchen Palek sono i produttori esecutivi. Valdez è anche produttore esecutivo, così come Michael Seitzman della Maniac Productions.