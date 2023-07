Christian Vieri compie 50 anni: festa a Formentera in famiglia e con gli amici

Christian Vieri compie 50 anni e ha scelto di festeggiare questo traguardo con la sua famiglia e gli amici più cari. Sui social ha condiviso alcuni scatti del suo party a Formentera, una festa cool senza eccessi, ma decisamente molto allegra. Tra i presenti oltre alla moglie Costanza Caracciolo e le figlie Stella e Isabel anche gli amici di sempre: da Nicola Ventola a Marco Borriello e Alessandro Matri.

Dress code total white ma molto casual, al party hanno partecipato anche Federica Nargi, Cecilia Capriotti e Simona Salvemini. Presenti anche Antonio Cassano e Carolina Marcialis, Elena Santarelli e Bernardo Corradi. Il tutto documentato con una serie di scatti sui social. Il traguardo raggiunto da Vieri è importante e lui è molto soddisfatto dei risultati raggiunti. In occasione dei suo 50 anni l’ex calciatore ha rilasciato un’interessante intervista al Corriere della sera a cui ha parlato del suo vissuto, ma anche dei progetti futuri.

L’incontro con Costanza gli ha cambiato la vita. Dopo soli 3 mesi che stavano insieme hanno deciso di fare un figlio: “Dopo tre mesi abbiamo deciso di fare una famiglia. È stato tutto molto veloce, senza pensare a niente: abbiamo detto proviamo e vediamo come va. Costanza mi ha cambiato la vita: mi ha dato due bambine che ogni volta che parlo di loro mi viene da piangere”.

Bobo Vieri: “Vivo per prendimi cura di loro”

Grazie all’amore per Costanza, ma soprattutto quelle per le sue figlie Bobo è cambiato profondamente. La sua vita è in loro funzione e non riesce a dire di no, desidera solo renderle felici. Per l’ex attaccante questo si chiama amore e lui non pensava che un giorno un sentimento del genere potesse travolgerlo in questo modo:

“Non avrei mai immaginato questo amore folle: è pazzia. Se Costanza mi dice che c’è bisogno di qualcosa al mattino per una delle due bambine, volo in pigiama fuori dalla finestra: si chiama amore, ma è così per tutti immagino. Vivo per prendermi cura di loro e di mia moglie.“ Stella e Isabel lo hanno conquistato in modo totalitario e non riesce a pensare al giorno che porteranno a casa un fidanzato.