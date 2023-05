Ciambella al limone in friggitrice ad aria, dici addio alla bilancia e usa il cucchiaio

Ecco una deliziosa ricetta per preparare una ciambella al limone in friggitrice ad aria senza utilizzare la bilancia. Questa ciambella è facile da realizzare ed è la dimostrazione che questo elettrodomestico è perfetto anche per la preparazione di ottimi dolci.

Soffice come una nuvola questa torta al limone farà felici grandi e piccini. Basterà un cucchiaio per creare il dolce, quindi puoi dire addio alla bilancia perché in questa ricetta non servirà.

Se volete provare altri dolci ecco come realizzare le Mele al Cointreau con gelato in friggitrice ad aria

La ricetta che stiamo per darvi per noi non è nuova visto che l’abbiamo pubblicata molto tempo fa sull’altro nostro sito web ricettefriggitricearia.it, vi assicuriamo però, che è deliziosa.

Ingredienti ciambella al limone in friggitrice ad aria

3 uova

12 cucchiai di zucchero

12 di olio di semi

12 di latte

12 di farina

Il succo di 1 limone e mezzo

buccia grattugiata del limone bio

1 bustina di lievito per dolci vanigliata

Procedimento

Dimenticatevi di avere una bilancia e iniziate montando le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso.

Aggiungete il latte e l’olio di semi, il succo di limone continuando a mescolare. Aggiungete la buccia grattugiata del limone, la farina setacciata, e il lievito. Mescolate bene fino a ottenere un impasto omogeneo.

Il segreto per una buona ciambella è quella di non far venire grumi durante questa fase. Imburrate uno stampo che, per queste dosi, sarà da 20 cm, e versatevi il composto.

Cottura

Pre-riscaldate la friggitrice ad aria a 170°C. Posizionate lo stampo nella friggitrice ad aria e cuocete la ciambella per circa 25-30 minuti. A seconda del modello della friggitrice la cottura potrebbe variare, fate una prova con uno stuzzicadenti per assicurarvi che la cottura sia finita.

Una volta cotta, estraete la ciambella dalla friggitrice e lasciatela raffreddare completamente. Quando la ciambella al limone è fredda, potete spolverizzarla con dello zucchero a velo o decorarla a piacere.

Consigli

Potete aggiungere una glassa al limone sulla ciambella una volta che si è raffreddata completamente. Mescolate succo di limone fresco con zucchero a velo fino a ottenere una consistenza cremosa e versatela sul dolce.

Per una variante, potete aggiungere gocce di cioccolato all’impasto prima di cuocere la ciambella.

Servite la ciambella al limone come dessert anche farcendola con una golosa crema al limone. Accompagnato il dolce con una tazza di tè o caffè per un momento di dolcezza e relax.

