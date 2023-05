Amanti delle delizie golose, oggi vi sveleremo il segreto di una prelibatezza irresistibile: le mele al Cointreau con gelato alla panna, preparate con la nostra friggitrice ad aria. Questo dessert è semplice da preparare ma vi assicuriamoche è extra goloso, capace di conquistare i palati più esigenti in pochissimo tempo. Preparatevi a deliziare tutti, sia grandi che piccini. Se volete provare altro ricette, ecco le 10 ricette TOP in friggitrice ad aria.

Ingredienti mele al Cointreau con gelato in friggitrice ad aria per 3 persone

2 mele

Zucchero q.b.

Cannella in polvere q.b

Succo di limone q.b.

1 cucchiaio di Cointreau

300 g Gelato alla panna

Procedimento

Preparate le mele sbucciate e tagliatele a spicchi. Assicuratevi che siano abbastanza grandi da essere maneggiate agevolmente. In una ciotola, condite le mele con lo zucchero, la cannella in polvere, il succo di limone e il Cointreau. Mescolate delicatamente per distribuire uniformemente i sapori.

Posizionate i pezzi di mela nel cestello della friggitrice ad aria, facendo attenzione a non sovraccaricarla. Distribuite le mele in modo uniforme per una cottura omogenea.

Cottura

Accendete la friggitrice ad aria e impostatela a 160 °C.

Chiudete la friggitrice e lasciate cuocere le mele per circa 20 minuti, o fino a quando non risulteranno morbide e leggermente dorate. Una volta pronte, estraete le mele calde dalla friggitrice ad aria con cautela. Attenzione, saranno molto calde.

Adagiatele su di un piatto oppure all’interno di bicchieri larghi. Per il tocco finale, mettete un cucchiaio di gelato alla panna sopra ogni porzione di mele calde. Il contrasto tra il caldo e il freddo renderà questo dessert ancora più irresistibile.

Consigli

Se preferite una consistenza più croccante, potete aggiungere una spruzzata di zucchero di canna sopra le mele prima di metterle in friggitrice ad aria.

Potete variare la ricetta utilizzando diversi tipi di mele, come le mele Granny Smith per un tocco di acidità o le mele Red Delicious per una dolcezza intensa.

Aggiungete un tocco di creatività alle mele al Cointreau con gelato alla panna con una spolverata di cioccolato grattugiato o una spruzzata di caramello liquido.

Ringraziamo per questa meravigliosa idea Silvia Ticchioni che ce l’ha proposta sul nostro gruppo Facebook, permettendoci di condividerla con tutti.

