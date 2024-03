Ciambella Pasquale di Lorita in friggitrice ad aria

Sappiamo tutti che la Pasqua è un momento speciale, ricca di tradizioni specialmente per quanto riguarda i dolci, tra scarcelle, colombe e tortani non può mancare la mia ciambella pasquale, che occupa un posto di rilievo. In questa ricetta, vi insegnerò la preparazione di questa deliziosa ciambella pasquale, con un tocco moderno e leggero, grazie alla cottura in friggitrice ad aria. Un dolce perfetto da portare in famiglia o condividere con gli amici.

Ingredienti ciambella pasquale di Lorita

2 uova

100 g di zucchero

150 g di farina

1/4 bicchiere di olio di semi ( 50ml )

1/2 bicchiere di latte ( 100ml )

1 bustina di vanillina

1/2 bustina di lievito per dolci

Granella colorata

Glassa bianca:

1 bianco d’uovo

Zucchero a velo

Succo di mezzo limone

Procedimento

In una terrina, sbattete le uova intere con lo zucchero fino a rendere il composto spumoso.

Aggiungete gli altri ingredienti, terminando con farina e lievito.

Imburrate una tortiera per ciambelle diametro 20 e versate l’impasto. Posizionate la tortiera nella friggitrice ad aria preriscaldata a 180 gradi per 3 minuti.

Cottura

Cuocete la ciambella a 160 gradi per 25/30 minuti, fate la prova stecchino.

Per la glassa

Montate il bianco d’uovo con zucchero e succo di limone fino a ottenere la consistenza desiderata.

Una volta fredda, cospargete la ciambella con la glassa e guarnite con granella colorata.

Lasciate riposare per almeno 3 ore affinché la glassa si indurisca.

Consigli

Si consiglia di lasciare riposare il dolce dopo la glassa per ottenere una consistenza croccante. Buona Pasqua!