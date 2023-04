Ciambelline dolci in friggitrice ad aria, la ricetta facilissima

Le ciambelline dolci in friggitrice ad aria sono un classico della pasticceria italiana. Sono dolci, fragranti e perfette da gustare a colazione o come merenda.

In questa ricetta, vi spiegheremo in pochi e semplici passaggi come farle alla perfezione in modo da poterne gustare di buone esattamente come se fossero comprate in pasticceria.

Se volete provare altri dolci in friggitrice ad aria ecco qui come fare anche la Torta cioccolato e pere.

Ringraziamo per queste favolose ciambelle la nostra cara amica Marisa Di Nauta che le ha pubblicate sul nostro gruppo Facebook.

Ingredienti ciambelline dolci in friggitrice ad aria

300 g di farina (metà 00 e metà 0 o quelle che preferite)

1 uovo

50 g di zucchero

1 pizzico di sale

50 g di olio di semi di girasole (o burro fuso)

120 ml di latte

1/2 cubetto di lievito di birra

Buccia grattugiata di limone o arancia

Procedimento

In una ciotola capiente mescolate la farina, lo zucchero e il pizzico di sale, mentre in un altro recipiente sciogliete il lievito di birra nel latte tiepido, aggiungendo la buccia grattugiata di limone o arancia e 1 cucchiaino di zucchero (segreto che serve per attivare il lievito).

Unite l’uovo e l’olio di semi di girasole all’impasto e mescolate con una spatola. Aggiungete poi il composto di latte e lievito di birra e continuate a mescolare fino a formare un impasto omogeneo. Coprite l’impasto con un canovaccio e lasciate lievitare per circa 1 ora in un luogo tiepido e privo di correnti d’aria.

Trascorso il tempo di lievitazione la pasta dovrebbe risultare molto elastica e, se infilate un dito dentro non dovrebbe risultare appiccicosa. Formate quindi delle ciambelline di circa 35/40 gr l’una e lasciate riposare per altri 15 minuti.

Come formare le ciambelline?

Potete utilizzare due metodi, uno è prendere un pezzo d’impasto fare dei rotolino e chiudee a ciambella, mentre l’altro potete stendere l’impasto con un mattarello con uno spessore di circa 1,5 cm e con un coppapasta o bicchiere formate le ciambelle. Per fare il buco al centro utilizzate un tappo di bottiglia.

Adagia ogni ciambella su un quadrato di carta forno e lasciale riposare per 15 minuti prima di cuocerle.

Cottura

Preriscaldate per 5 minuti la friggitrice ad aria a 160°C, quindi disponete le ciambelline sulla griglia del cestello e cuocete per 6 minuti, girate a metà cottura e continuate la cottura per altri 5/6 minuti. Le tempistiche potrebbero leggermente variare in base alla marca e al numero di resistenze della vostra friggitrice.

Consigli

Una volta cotte, spennellate le ciambelline dolci con un pò di burro fuso e passatele nello zucchero semolato oppure spolverizzatele con un po’ di zucchero a velo.

Conservatele in un luogo fresco ed asciutto, ammesso che riusciate a farle avanzare visto quanto sono golose.