Classifica d’Altroconsumo: la carta da forno migliore costa solo 1,40 euro

La carta forno è tra i prodotti maggiormente usati in cucina. E’ utile e permette anche la realizzazioni di piatti più leggeri evitando l’uso di burro o olio sulle varie teglie. Altroconsumo ha realizzato una classifica delle migliori carta da forno presenti in commercio, tenendo conto di vari fattori che vanno dalla sua composizione alla resistenza e efficacia.

La nota associazione ha anche valutato l’impatto del prodotto sull’ambiente e i suoi diversi usi. Sul giudizio globale delle varie carte da forno testate è pesato l’aspetto ambientale, la completezza dell’etichetta e ovviamente la prova pratica che è stata determinante per la qualificazione. A quanto pare Altroconsumo non ha tenuto conto della prova chimica: “La sicurezza chimica non ha influito sul giudizio globale, perché se un prodotto non avesse superato le nostre prove severe sarebbe stato eliminato e non sarebbe stato ammesso alle prove pratiche.

La lista d’Altroconsumo sulle carte da forno: ecco quale ha conquistato il podio

Cuki Carta Forno naturale in fogli, che ha ottenuto il punteggio di 85 e ha conquistato il podio: costa solo 1,40 euro. Subito a seguire Ecor Carta Forno Natural (punteggio 78) e, al terzo posto, Esselunga Carta Forno (punteggio 77).

Il resto della classifica è il seguente:

COOP CASA CARTA DA FORNO

CUKI CARTA FORNO

DOMOPAK CARTA FORNO MAXI

Sono di media qualità:

FRIO CARTA FORNO (il prodotto con il migliore rapporto qualità/prezzo)

CONAD CARTA DA FORNO

SISTEMA CASA CARTA FORNO IN FOGLI

CARREFOUR CARTA FORNO

AROMATA CARTA DA FORNO ANTIADERENTE

Altroconsumo ha anche riferito che nessuna delle carte da forno testate è risultata scadente. Il che conferma che sul mercato italiano vengono commercializzate tutte carte da forno ben realizzate.

Fonte: Altroconsumo