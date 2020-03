Clizia Incorvaia si confessa a Chi: “Oggi prima di tutto ci sono io”

Nell’occhio del gossip nonostante sia stata eliminata a causa di alcune frasi offensive per il sentire comune, Clizia Incorvaia continua il suo tour nei vari salotti televisivi ma anche nelle redazioni dei più importati magazine dove è stata invitata per fare chiarezza su alcuni punti della sua vita.

In queste ore l’influencer ha ammesso d’aver mentito sulla sua età ma solo per motivi professionali, quando ha cominciato a lavorare il suo agente, visto il suo aspetto fanciullesco, le ha chiesto di non dire la sua vera età. Un mistero quello anagrafico risolto con un video che Clizia ha pubblicato in queste ore sul suo profilo social.

L’ex gieffina ha anche risposto ad una serie di domande fatte dal settimanale Chi che le ha chiesto quali sono i suoi rapporti con l’ex Sarcina, quanto è vera e non solo conveniente la storia con Paolo Ciavarro e delle tante attenzioni che le ha riservato Eleonora Giorgi da quando è uscita dalla casa:

“Lei è speciale si è preoccupata per me, lunedì voleva venirmi a prendere (dopo la squalifica dal Grande Fratello), si è fatta da parte solo quando ha saputo che sarebbe venuto mio padre.”

Clizia Incorvaia: Paolo Ciavarro è vero amore o solo convenienza?

Clizia ha poi fatto chiarezza anche sul rapporto che è nato con Paolo Ciavarro all’interno della casa di Cinecittà. La giovane ha spiegato che non ha avuto nessuna convenienza a lasciarsi andare, è entrata al GF lasciando fuori tanti affari legali da risolvere e apparire non le ha certo giovato: ” …anche se oggi so che il mio principe azzurro sono, prima di tutto, io”

Infine Clizia ha augurato a Francesco Sarcina ogni bene, nonostante tutto resta il padre di sua figlia: “Al padre di mia figlia auguro ogni bene, ma non mi interessa più per chi scrive canzoni e da chi riceve la felicità.”