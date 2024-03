Colomba Pasquale in friggitrice ad aria, il dolce che prepari in pochi minuti

La Colomba Pasquale, tradizionalmente cotta in forno, può essere preparata in modo innovativo utilizzando una friggitrice ad aria. Questo metodo, oltre a garantire una cottura uniforme, conserva il gusto autentico di questo dolce pasquale. Segui questa ricetta per realizzare una deliziosa Colomba Pasquale in friggitrice ad aria in pochi minuti.

Ingredienti Colomba Pasquale

200 ml di panna fresca

250 g di farina 00

50 g farina di mandorle

1 bacca di vaniglia

4 uova

150 g di zucchero

190 ml di panna per dolci

1 bustina di lievito per dolci

mandorle intere

Procedimento

In una ciotola grande, sbatti le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso.

Aggiungi la farina di mandorle e la vaniglia, mescola delicatamente fino a incorporare gli ingredienti. Incorpora la panna fresca al composto.

A questo punto aggiungi la farina setacciata e il lievito per dolci al composto liquido, mescolando delicatamente con una spatola fino a ottenere un impasto liscio e senza grumi.

Versa l’impasto in uno stampo per Colomba Pasquale, riempiendo fino a tre quarti dello stampo.

Distribuisci uniformemente gli zuccherini e le mandorle intere sulla superficie della Colomba Pasquale.

Cottura per uno stampo da 750 g

Accendi la friggitrice ad aria e preriscalda a 155/160°C.

Posiziona lo stampo con la Colomba Pasquale nella friggitrice ad aria e cuoci per circa 30/35 minuti, o fino a quando la superficie risulta dorata. Fate la prova stecchino.

Una volta cotta, sforna la Colomba Pasquale e lasciala raffreddare completamente prima di servire.

Consigli