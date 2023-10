Colpo di scena con Honor Magic 6: svelato senza preavviso con tre caratteristiche sorprendenti

Il palco del recente Snapdragon Summit di Maui ha riservato agli appassionati di tecnologia un nuovo colpo di scena inaspettato. Dopo un’anteprima affascinante del nuovo Xiaomi 14, il CEO di HONOR, George Zhao, è salito il palco per presentare al mondo il futuro HONOR Magic 6, accompagnato da tre innovazioni che promettono di rivoluzionare il mondo degli smartphone. Quindi, gara tra i colossi cinesi per presentare i loro nuovi modelli con l’arrivo di festività importanti per il mercato: Halloween e poi Natale.

Con Honor Magic 6 arriva l’interazione oculare per controllare le app, novità quasi assoluta

La rivelazione più sorprendente è stata l’introduzione dell’interazione con gli occhi su HONOR Magic 6. Questa tecnologia, chiamata Magic Capsule, consente agli utenti di controllare il dispositivo con lo sguardo.

Sebbene sorgano legittime preoccupazioni sulla privacy, questa funzione offre un nuovo modo per sfruttare appieno le potenzialità dello smartphone. Un breve rendering ha mostrato una donna che, semplicemente guardando il suo telefono, ha attivato un popup dell’app Uber in cima allo schermo e, cambiando la direzione dello sguardo, è riuscita ad aprire completamente l’app.

Su smartphone finalmente un assistente virtuale con i controfiocchi, grazie all’AI

Oltre all’interazione oculare, HONOR Magic 6 includerà un assistente virtuale potenziato dall’intelligenza artificiale di Qualcomm. Gli utenti saranno in grado di delegare compiti complessi, come la selezione e l’editing di video, con comandi vocali, offrendo un assaggio del futuro dell’intelligenza artificiale in ambito mobile. Il Snapdragon Summit ha fortemente sottolineato il ruolo cruciale dell’intelligenza artificiale nelle prossime innovazioni.

Altre novità importanti

Sebbene non siano state rilasciate informazioni sulla data di lancio ufficiale di HONOR Magic 6, George Zhao ha confermato che sarà equipaggiato con il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, prodotto per supportare la tecnologia ad intelligenza artificiale in evoluzione.

Si ipotizza il lancio a Natale ma anche difficoltà tecniche e ritardi

In conclusione, l’HONOR Magic 6 rappresenta un grande passo avanti nell’innovazione tecnologica per gli smartphone, con un’enfasi sull’interazione oculare e l’intelligenza artificiale, aprendo nuove prospettive nel modo in cui gli utenti interagiscono con i propri dispositivi. Resta da vedere quando esattamente questo dispositivo arriverà sul mercato, modelli così importanti vengono immessi prima del periodo natalizio a meno che la produzione non rallenti per intoppi tecnici, cosa che può succedere quando ci sono smartphone con tecnologie nuove e in evoluzione.