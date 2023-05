Come accendere il barbecue: ecco il trucco del ventaglio

Tempo di giornate all’aperto, di pranzi con gli amici in mezzo al verde o in riva al mare anche se il cult del momento è un buon e ricco barbecue. Nonostante le bizzarrie del tempo che alterna giornate di sole quasi estive a piogge e temporali organizzare una bella braciata è il mood del periodo. Oltre ad avere gli ingredienti giusti da mettere sulla brace, occorrono spazi appositi come un bel parco o un giardino privato.

Dopo aver acceso la brace, tutto è pronto per cuocere verdure carne e pesce in modo gustoso e saporito. Tuttavia accendere il barbecue non è sempre facile, occorrono attenzione e cura e anche tanta pazienza. Esistono dei trucchi per ridurre al minimo l’impegno, dei sistemi che facilitano l’accensione evitando di prolungare l’attesa del pasto.

Come accendere il barbecue? Di seguito l’occorrente necessario e la modalità per usarlo.

Occorrente

Cubetti accendifuoco (opzionali)

Carta (tipo fazzolettini o tovagliolini di carta)

(tipo fazzolettini o tovagliolini di carta) Legnetti (va bene il legno delle cassette della frutta)

Carbonella

Ventaglio

Procedimento

Il primo passo prevede la preparazione d’una piramide di legnetti e carta che andrà accesa alla base con un cubetto accendifuoco. A questo punto distribuire la carbonella ricoprendo l’intera piramide e riavviare il fuoco in un secondo momento. Sviluppate le fiamma e con l’aiuto del ventaglio soffiando sul fuoco al fine di farlo propagare più velocemente. Accertarsi prima di soffiare che le fiamme si siano ben sviluppate.

La brace è pronta quando sopra la carbonella si forma uno strato di polvere bianca. A questo punto potete cuocere i vostri alimenti. E sconsigliato l’uso d’alcol e d’altri prodotti infiammabili perchè è pericoloso per la vita. Una volta che avete finito di cuocere i vostri alimenti seguite il nostro articolo per lavare la griglia in pochi minuti senza fatica.