Trucco per pulire la Griglia del barbecue incrostata. Lo farai in soli 5 minuti

La bella stagione è ormai inoltrata, la Primavera sta per fare spazio all’Estate e anche se il tempo è ancora bizzarro e incerto questo è il periodo giusto per trascorrere le giornate all’aria aperta e organizzare un bel barbecue. A favore di ciò anche le tante festività del periodo che permettono anche di godere di qualche weekend prolungato.

La grigliata è tra le abitudini che gli italiani amano di più. Una cucina leggera, ma anche gustosa che permette la convivialità senza eccessivi sprechi. Ti consigliamo di leggere anche il nostro articolo che spiega come organizzare una grigliata e usare il barbecue.

- Advertisement -

Quel che resta però a fine giornata è una griglia incrostata e molto sporca che solitamente è difficile da pulire. Nonostante in commercio ci siano una serie di prodotti dedicati alla pulizia del barbecue, alcuni anche non economici esistono dei metodi per ripulire il tutto in pochi minuti.

Assorted delicious grilled meat with vegetable over the coals on a barbecue

Sia che preferiate cuocere a fuoco lento o alte temperature è naturale che la griglia del barbecue si sporchi e allora per non trovarsi impreparati è opportuno, dopo aver goduto delle buonissime pietanze, di pulire subito tutto ciò che è stato usato per cuocere la carne, il pesce o anche le verdure sulla griglia. Ecco il metodo semplice che garantisce risultati sorprendenti: usa questo prodotto!

- Advertisement -

VUOI RICEVERE GRATIS CONSIGLI SU CASA E PULIZIA? ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATTSAPP

Pulire il barbecue in 5 minuti: usa la pietra pomice

Per pulire il barbecue in 5 minuti non servono prodotti esclusivi, è sufficiente utilizzare delle pietra pomice. Ecco come fare: prendete la pietra pomice e passatela sulla griglia in particolare sulle parti incrostate. In pochi minuti tornerà come nuova. Ribadiamo che pulire la griglia subito dopo essersi raffreddata è la miglior tecnica per tenerla sempre nuova e priva di incrostazioni e grasso!

Strofina via anche lo sporco e il grasso più incrostati.

Pulizia veloce ed efficace.

Senza agenti chimici al cento percento. Perfetto per pulire superfici di cottura.

Puoi trovare la pietra pomice per griglia e barbecue su Amazon

Quando sarà priva di ogni residuo di sporco, sciacquatela sotto l’acqua calda con del sapone e lasciatela asciugare per qualche minuto prima di riporla. Il gioco è fatto! E’ davvero molto semplice e facile e da ora le grigliate non avranno più i loro antipatici effetti collaterali legati alla pulizia.

Leggi anche:

Trucco pulizia forno, pulito in 60 secondi. Lo fanno tutti i giorni al ristorante

Trucco pulizia vetri, lavali in 60 secondi. Lo fanno tutti i giorni in albergo