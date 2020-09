Come affrontare i problemi di digestione con tisane infusi e decotti

Come affrontare i problemi di digestione? Esistono vari rimedi naturali in gradi di limitare la sintomatologia della patologia

I problemi di digestione affliggono gran parte della popolazione, sono spesso dovuti ad una non sana alimentazione ma anche abbuffate occasionali. Patologie a parte che in alcuni casi provocano problemi di digestione come sintomatologia propria di una malattia, questi disagi digestivi si possono affrontare e risolvere anche con alcuni rimedi naturali, che sono in grado d’apportare un immediato sollievo.

Decotti, tisane, infusi fatti con ingredienti naturali erboristici possono alleviare problemi come gonfiore, reflusso ma anche rigidità addominale. I principi solitamente usati per realizzare questi composti e affrontare i problemi digestivi sono: semi di finocchio, genziana, semi di cumino, ma anche anice e menta e rosmarino, tutti ingredienti facilmente reperibili che combinati fra loro hanno degli effetti immediati. Recano sollievo allo stomaco e alle sue funzioni digestive realizzando un vero e proprio toccasana.

Molto comune e considerata un rimedio antico poco conforme ai giorni nostri la tisana di cicoria: un rimedio della nonna dai risultati esaltanti in quanto regola l’intestino e favorisce la digestione. Poi c’è l’infuso di camomilla, due cucchiaini di semi di finocchio ed un cucchiaino di rosmarino, ma anche della semplice acqua e bicarbonato con l’aggiunta del succo di limone sono perfetti per attivare una digestione che risulta bloccata.

Reflusso e gonfiore addominale: quali sono le tisane più efficaci?

Il reflusso e il gonfiore addominale oltre ai problemi di digestione possono essere risolti assumendo delle tisane che possono essere perfettamente preparate a casa. Da quella a base di salvia e camomilla di cui sarà necessario utilizzare un cucchiaino di foglie di salvia essiccate ed un cucchiaino di fiori di camomilla essiccati per ogni tazza d’acqua bollente da 250 ml. A quella con limone e alloro l’assunzione di questo tipo d’infusi è veramente miracolosa e in molti casi sostituisce rendendola non necessaria un’eventuale terapia medica. Tuttavia quando problemi digestivi e i suoi scontati effetti collaterali sono originati da determinate patologie e il sintomo si verifica in modo costante è consigliabile affidarsi al medico che predisporrà un’indagine più accurata.