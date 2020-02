Come aumentare le vendite e ottenere successo con la tua ecommerce?

L’ecommerce marketing comprende una serie di strategie innovative sempre in continua evoluzione perché riguardano i nuovi strumenti digitali che da qualche anno sono riusciti a rivoluzionare anche l’economia mondiale. Il mondo del web è in continuo movimento ed è per questo che i venditori devono essere sempre informati sulle ultime novità. Oggi è possibile vendere prodotti sia per i venditori esperti che per chi non possiede alcuna esperienza. I professionisti che possiedono un negozio fisico, devono adeguarsi alle nuove regole del mercato e creare online un sito del proprio brand per essere competitivi e migliorare il margine di guadagno.

Ci sono tantissime piattaforme che aiutano i venditori ad essere attivi in tutto il mondo, ad esempio, Amazon e eBay permettono di effettuare vendite a qualunque ora del giorno o della notte anche a livello internazionale. È possibile affidarsi a piattaforme che aiutano a creare il sito ecommerce in ogni particolare, ad esempio per realizzare l’home page e anche creare un logo online Shopify per condividerlo attraverso le pagine social. Ecco alcuni consigli utili per aumentare le vendite e ottenere successo con la tua ecommerce.

Crea la tua azienda online nei minimi particolari

Per ottenere successo ed essere sempre riconoscibili, è fondamentale acquistare un dominio, in modo da affermare la propria leadership. Una volta creato il sito e il logo aziendale è possibile ampliare la propria offerta attraverso un blog dove pubblicare i contenuti inerenti al target di riferimento. Aprire un canale You tube ti consentirà di ampliare il portfolio dei contenuti per gli utenti, realizzando anche i video.

Rendi visibili i tuoi contenuti con la pagina aziendale sui social più famosi

Per promuovere il sito aziendale è importante condividere i contenuti della tua ecommerce attraverso i canali social. Crea la pagina aziendale nei social più utilizzati, come Instagram, Facebook, Tik tok e anche un canale You Tube. In questo modo potrai essere in contatto con gli utenti in tempo reale e offrire i contenuti che riguardano i tuoi prodotti, impreziosendoli con immagini e foto inedite, creando rubriche e offrendo consigli.

Condividi contenuti di interesse attraverso il social media marketing

Per ottimizzare il digital marketing e aumentare il funnel di conversione da utenti a clienti, devi creare e condividere contenuti originali, in quanto i motori di ricerca Google premiano chi offre materiale inedito e di conseguenza la tua ecommerce avrà una posizione migliore nelle pagine di ricerca. Dai spazio alla tua creatività e offri contenuti pertinenti al tuo target di riferimento.



Attira gli utenti e convertili in clienti con offerte, premi e concorsi

Non c’è niente di meglio che offrire sconti e fare regali agli utenti e ai clienti. Puoi creare campagne promozionali offrendo un premio ai vincitori di un concorso, regalare le spese di spedizione, offrire sconti ai clienti più attivi o a quelli che non fanno acquisti da un po’ di tempo. Per mettere in atto questa strategia di marketing può avvalerti delle pagine social o del mail marketing.