Come coltivare le fragole in vaso: è facilissimo

Anche i meno esperti di giardinaggio possono cimentarsi nella coltivazione delle fragole. La pianta di questo frutto è facile da seminare e gestire, inoltre non richiede grandi spazi e profondità del terreno per questo può essere coltivata in balconi e terrazzi. Per coltivare le fragole occorre una temperatura non troppo alta, per questo è opportuno seminarle in Primavera.

Inoltre le fragole richiedono un terriccio perlite o pomice e compost. Sarà sufficiente un vaso di almeno di 30 x 30 cm. Quando si sceglie la pianta è sempre meglio preferire quella fiorente, che darà sicuramente maggiori frutti. Le fragole non amano troppo il caldo anche se hanno bisogno di luce. Dopo aver compattato il terreno e aver posto la pianta in modo equilibrato, è necessario porre periodicamente un fertilizzante specifico ricco di potassio e fosforo, preferibilmente biologico.

- Advertisement -

Quando fa troppo freddo è opportuno coprire le piante con dei teli che andranno forati. Caratteristica delle fragole è che crescono anche in vasi sospesi e possono produrre frutti per più anni consecutivi. Una coltivazione davvero facile da eseguire che darà ampie soddisfazioni anche a chi non ha il pollice verde.

Fragole, ecco quando innaffiarle

Le Fragole sono davvero facili da coltivare, basta seguire alcune semplici regole. È una pianta che richiede solo qualche attenzione e può essere coltivata in vaso, inoltre matura i suoi frutti in modo davvero facile. Per avere un risultato sorprendente è importante seguire l’innaffiatura in modo costante.

- Advertisement -

Ma quando va data l’acqua alle piantine di fragole? Vanno annaffiate regolarmente, sarebbe meglio farlo di prima mattina. Non bisogna mai bagnare i frutti e le foglioline e non va versata l’acqua dall’alto, ma solo sul terriccio che deve mantenere un’umidità costante.

Una volta raccolte puoi mangiarle a macedonia, tagliandole in 4 parti e aggiungendo zucchero a velo e limone oppure realizzare uno smoothie alla fragola delizioso.