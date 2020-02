Come conservare la carne: le 5 regole da seguire

Si calcola che in media ogni anno, solo in Italia, viene buttato cibo per un valore di 15 miliardi di euro. Tra i tanti alimenti che quotidianamente vengono gettati la carne, fortunatamente, non incide eccessivamente. Per molti infatti la carne è ancora un alimento virtuoso con i suoi pregi.

Come conservare ed evitare lo spreco della carne

Proprio per evitare inutili sprechi della carne, gli esperti hanno creato delle vere e proprie linee guida per conservare al meglio e al lungo la carne.

Ecco le 5 regole da rispettare:

Tenere la carne al fresco;

Già nel momento in cui la carne esce dal supermercato/macellaio andrebbe conservata in una borsa termica per preservarla al meglio. Una volta giunti a casa occorre inserirla immediatamente nel frigo, anzi, se non la si vuole consumare nel breve periodo è meglio congelarla. Il frigo non deve superare i 4 gradi mentre il congelatore deve stare al di sotto dei meno 18 gradi.

Metterla nel posto giusto

Quando si acquista carne fresca occorre riporla nel ripiano più basso del frigo, il motivo? Quella è la parte più fredda del frigo. Inoltre è consigliabile metterla in un luogo non troppo affollato affinché possa circolare meglio l’aria e preservare la sua fragranza.

Rispettare i tempi di conservazione

La carne rossa deve essere conservata in frigo per 3-5 giorni al massimo in base alla pezzatura, se invece utilizzate la carne macinata massimo 1-2 giorni. La carne bianca invece deve essere conservata in frigo non oltre le 48 ore. I salumi invece possono essere conservati più a lungo. Se volete congelarla in freezer, sia la bianca che quella rossa si conservano dai 3 a 6 mesi. In entrambi i casi o in frigo o in congelatore utilizzate i sacchetti appositi o i contenitori ermetici.

Scegliere il taglio giusto

I pezzi di carne interi possono essere conservati fino a 3-4 giorni mentre se la carne viene affettata diventa maggiormente deperibile, in tal caso infatti è bene non superare i due giorni.

Attenzione alla sicurezza: congelare e scongelare

È consigliabile dividere la carne in porzioni prima di congelarla. È consigliabile inoltre metterla sottovuoto. Quando si ha intenzione di scongelarla è meglio evitare di lasciarla a temperatura ambiente, è consigliato infatti farla scongelare direttamente nel frigo. Un segreto in cucina, quando dovete cucinare la carne alla griglia, massaggiatela con olio d’oliva e poi adagiatela sulla piastra.