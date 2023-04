Come eliminare il calcare dal bollitore? Ecco il trucco infallibile

Il bollitore è uno strumento molto utile in cucina. Il suo uso è quotidiano e aiuta a ridurre anche i tempi di preparazione d’alcuni piatti. In primis serve per preparare te e tisane ma è perfetto per velocizzare la bollitura dell’acqua. Come si usa il bollitore poco importa visto che tendenzialmente tende ad accumulare molto calcare al suo interno.

Come pulire il bollitore in modo facile e veloce e in modo naturale

Ovviamente in commercio esistono vari prodotti per decalcificare questo elettrodomestico evitando in tal mondo di romperlo, ma è si può pulire anche usando un metodo infallibile e del tutto naturale, oltre che a costo minimo. E come come fare? L’ingrediente top, che elimina il calcare totalmente è il succo di limone.

Si può usare anche la scorza di limone: tagliatela a fettine sottili e mettetela nel bollitore con l’acqua e il succo, fate bollire ed il gioco è fatto: il bollitore sarà pulito in pochi minuti.

Per eliminare facilmente il calcare all’interno del bollitore bisogna utilizzare il succo di un limone. Piempi il bollitore con acqua, aggiungi tre cucchiai di succo di limone e fai bollire. Una volta spento il bollitore, lascia la soluzione nel bollitore per almeno un’ora, poi svuotalo e passa una spugnetta per togliere le incrostazioni. Prima di riutilizzare il bollitore, fai bollire dell’acqua così da togliere l’odore di limone.