Come fare la passata di pomodoro a casa

Vuoi utilizzare ingredienti freschi e genuini per preparare la tua passata di pomodoro fatta in casa? Allora leggi il nostro articolo, ti guideremo passo passo attraverso due deliziose varianti: la passata di pomodoro classica, utilizzando pomodori normali, e una versione unica preparata con i pachini gialli.

Passata di pomodoro classica

Per la passata di pomodoro classica, avrai bisogno di questi ingredienti.

Pomodori maturi (circa 1-1,5 kg)

Sale q.b.

Basilico fresco (opzionale)

Olio d’oliva extravergine (1-2 cucchiai)

Ecco come procedere:

Inizia lavando accuratamente i pomodori sotto acqua corrente. Rimuovi il picciolo e taglia a metà o in quarti. Metti i pomodori in una pentola capiente a fuoco medio-basso. Aggiungi una presa di sale e lascia cuocere per circa 20-30 minuti, finché i pomodori non si saranno ammorbiditi.

Una volta cotti, passali attraverso un setaccio o utilizza un frullatore ad immersione per ottenere una consistenza omogenea. A questo punto, puoi aggiungere foglie di basilico fresco e un filo d’olio d’oliva extravergine per arricchire il sapore della passata.

Sugo

Pastorizzazione e conservazione della passata di pomodoro

La passata di pomodoro appena descritta può essere conservata in dispensa. Acquistate anche online dei vasetti sterilizzati, la loro sterilizzazione può essere fatta a casa bollendoli in acqua calda come spiegato dettagliatamente dal Ministero della Salute in questa guida ufficiale dedicata anche alle conserve e alla loro corretta preparazione.

Riempite i vasetti sterilizzati con la passata di pomodoro calda, lasciate 2 centimetri di bordo, aggiungete se volete delle foglioline di basilico ben lavate. Chiudete i vasetti ed eseguite queste operazioni.

Metteteli in una pentola con acqua calda e lasciateli bollire.

Se utilizzate dei vasetti da 250 g basteranno 30 minuti.

Se utilizzate dei vasetti da 500 g dal bollore contate 35 minuti.

Se utilizzate dei vasetti da 1 kg contate 40 minuti dal bollore.

Scolate i vasetti e lasciateli raffreddare.

Assicuratevi che si sia creato il sottovuoto prima di chiuderli in dispensa.

La sterilizzazione a freddo e la conservazione in dispensa

Vediamo adesso la sterilizzazione a freddo della passata di pomodoro fatta in casa. Riempite i vasetti sterilizzati con la passata, poneteli in una pentola piena d’acqua e portate a bollore. Seguite le indicazioni di prima e assicuratevi sempre che si sia creato il sottovuoto.

In genere, la passata di pomodoro appena cucinata può essere utilizzata subito e conservata fino a tre giorni in frigorifero. Può essere congelata. Invece, se volete trovarvi la passata di pomodoro fatta in casa nei prossimi mesi, procedete con la sterilizzazione a caldo e a freddo come descritta. In dispensa, con questi due procedimenti potranno restare fino a tre mesi.