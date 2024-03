Come fare lo strudel di mele in friggitrice ad aria

Lo strudel di mele è un dolce tradizionale austriaco che si è diffuso in molte cucine europee. Questa ricetta presenta una variante preparata con la friggitrice ad aria, che consente di ottenere un risultato croccante e delizioso in poco tempo. Prova la mia ricetta con gli amaretti.

Ingredienti strudel di mele

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

2 Mele grandi

20 g di pangrattato

10 amaretti sbriciolati

70 g di zucchero di canna

40 g burro fuso per tostare il pangrattato

burro fuso q.b per la pasta sfoglia

3 cucchiai di succo di limone

1 cucchiaino di cannella in polvere

40 g di pinoli

20 g di uvetta

1 tuorlo

3 cucchiai di latte

granella di zucchero facoltativo

Zucchero a velo (per decorare)

Procedimento

In una padella, sciogliere 40 g di burro e aggiungere il pangrattato. Far dorare a fiamma viva per alcuni minuti fino a ottenere un colore dorato. Trasferire il pangrattato dorato in una ciotola e lasciar raffreddare.

Tostare i pinoli in friggitrice ad aria a 180°C per 4 minuti, fino a quando saranno leggermente dorati. Una volta pronti, metterli da parte.

Mettete ad ammollare l’uvetta con acqua calda per 10 minuti, poi scolatela e strizzatela.

Tagliare le mele a cubetti e mescolarle con il succo di limone, lo zucchero di canna, la cannella in polvere, i pinoli tostati e l’uvetta. Assicurarsi che tutti gli ingredienti siano ben incorporati. Aggiungere gli amaretti sbriciolati e il pangrattato tostato col burro, amalgamare.

Srotolare la pasta sfoglia su carta forno e spennellare con il burro fuso. Aggiungere il ripieno di mele sulla pasta sfoglia al centro, e ripiegare i bordi prima uno e poi sovrapporre l’altro, sigillando bene per evitare fuoriuscite. Praticare dei tagli sulla parte superiore dello strudel per consentire la fuoriuscita del vapore durante la cottura.

Spennellare la superficie dello strudel con il tuorlo e il latte miscelati per conferire una doratura uniforme. Potete aggiungere della granella di zucchero.

Cottura

Preriscaldare la friggitrice ad aria a 180°C.

Posizionare lo strudel nella friggitrice ad aria su carta forno e cuocere per circa 35/40 minuti, o fino a quando sarà dorato e croccante.

Durante gli ultimi 10 minuti di cottura, rimuovere delicatamente la carta forno per consentire una cottura uniforme su tutti i lati dello strudel, e girare se possibile lo strudel.

Una volta cotto, estrarre lo strudel dalla friggitrice ad aria e lasciar raffreddare leggermente prima di servire.

Consigli

Puoi aggiungere altre spezie come la noce moscata o il cardamomo per dare più profondità di sapore allo strudel.

Servi lo strudel tiepido con una pallina di gelato alla vaniglia o una spolverata di zucchero a velo aggiuntivo.

Assicurati di sigillare bene i bordi dello strudel per evitare che il ripieno fuoriesca durante la cottura.

Controlla la doratura dello strudel durante la cottura e regola il tempo di cottura di conseguenza per evitare che si bruci.

Attenzione ⚠️ ⚠️ ⚠️

In questa ricetta ho usato la friggitrice ad aria Cecotec da 9 litri, se utilizzate friggitrici classiche dovete tagliare la pasta sfoglia a misura del vostro cassetto prima di farcirla. Oppure realizzare due mini strudel tagliando la pasta sfoglia a metà.