Come festeggiare il compleanno senza uscire da casa

Un compleanno in quarantena non capita spesso (per fortuna): in questo articolo vi daremo ottimi consigi su come passarlo nel migliore dei modi.

Un compleanno in quarantena non ricapiterà altre volte nella vita (fortunatamente aggiungiamo noi) quindi vediamo come trascorrerlo in maniera indimenticabile. Certo, i nati in primavera sono abituati a festeggiarlo fuori casa, visto anche l’arrivo della bella stagione, ma nonostante il coronavirus, è giusto che i festeggiati trascorrano il proprio genetliaco nel modo più divertente e spensierato possibile. Anche senza uscire di casa. In questo articolo proponiamo alcune idee carine per festeggiare il compleanno in quarantena.

Ordinate una torta succulenta

Come consiglia anche il portale Grazia, fatevi ordinare una torta a domicilio. Il dolce, del resto, è il piatto principale di ogni compleanno che si rispetti. Ma come fare in quarantena? Non temete, avrete la vostra sacher, millefoglie o torta alla panna montata che sia! Ci sono numerosi servizi che preparano i dolci con tanto di consegna a domicilio, tramite una rete di pasticcerie dislocate nei vari centri urbani. Bisogna però assicurarsi che la propria torta preferita (che compare in vetrina sull’opportuno portale online) sia disponibile: dato che molti servizi hanno chiuso, contattate il servizio clienti tramite una mail o telefonando, in maniera tale che possiate assicurarvi che il dolce che cercate sia possibile da recapitare.

Tra i servizi di cake delivery possiamo citare Torta. Si tratta di un’associazione di pasticceri, che garantisce il servizio di consegna a casa in poche ore online, in tutta Italia e a livello internazionale. Esiste poi PrimoTaglio, disponibile solo a livello nazionale, e porterà a casa la vostra torta preferita in un tempo stimato tra le 24 e le 48 ore. Dato il periodo che stiamo vivendo, verificate anche in questo caso con il servizio clienti. Basta chiedere all’operatore in chat le tempistiche riferendo il vostro indirizzo e saprete quando vi verrà consegnata la torta. Altra realtà professionale consigliata in questi casi è il blasonato JustEat, il servizio di consegna a domicilio di qualsiasi genere di food, che non manca di una sezione dedicata ai dolci.

Feste virtuali

Che sia una festa a sorpresa organizzata per il festeggiato, oppure una party virtuale pensata dal diretto interessato, poco importa: l’importante è festeggiare insieme, vicini seppur lontani. Ce lo permette la tecnologia, in particolar modo servizi come Skype, Facetime o WhatsApp. Un’app ideale per festeggiare i compleanni a distanza è sicuramente House Party, che permette videochiamate tra più persone, con effetti festa da urlo. Quindi, per spegnere le candeline, scaricate sul vostro smartphone le applicazioni più in tema con l’evento. Tablet, pc o smartphone, ogni dispositivo è buono per organizzare una virtual party che ricorderete per tutta la vostra vita.

Bere la stessa bevanda insieme

Un modo ideale per festeggiare un compleanno in quarantena? Bere la stessa bevanda! Ci spieghiamo meglio: bevete vino o champagne nello stesso momento, per darvi l’effetto di festeggiare il compleanno tutti insieme. Riempite i bicchieri nel corso della videochiamata, prenotando il drink delivery della stessa etichetta per tutti i partecipanti al virtual party. Tra i servizi più utilizzati menzioniamo Winelivery, un servizio per la consegna di vino in tutto lo Stivale. Se abitate a Milano, potete usufruire di JustDrink, che porta a casa tutti gli ingredienti per il cocktail, vino a parte, oppure Cantina Express, un servizio, quest’ultimo, che consegna l’ordine in soli 30 minuti.

C’è anche l’opzione karaoke/Spotify

Un’idea vincente per il compleanno? Una festa all’insegna della buona musica, tramite il karaoke in diretta streaming con gli amici! Se amate cantare, potrete sbizzarrirvi, scegliendo vari siti che offrono tale servizio. SunflyStreaming, PartyMePlayer, ma anche Karafun. Ci sono innumerevoli siti web per gli appassionati. Scegliete il servizio che vi ispira di più ed allenatevi con i vocalizzi. Divertimento assicurato per voi e i vostri amici, un po’ meno per i vostri vicini di casa nel caso in cui siate stonati. Riuscirete ad essere ai livelli del Rosario Fiorelli dei tempi d’oro?

Restando in ambito musicale, una menzione di merito va fatta anche a Spotify. Sarebbe carino preparare una bella playlist per gli ospiti tramite l’utilizzatissima app, ascoltandola assieme agli altri invitati al party, per creare uno status di vicinanza e di divertimento indimenticabili. Create una bella hit musicale, per scatenarvi con la danza. Scegliete dei brani che possano piacere anche al vostro gruppo, invogliandolo così a ballare assieme a voi. Le distanze, a questo punto, non sembreranno più tali. Altrimenti, se state condividendo la quarantena con il vostro partner, potrete invitare anche lui a danzare assieme a voi. Con la musica giusta, farete un figurone!

Un flashmob da balcone

In questo periodo di quarantena, il cosiddetto flashmob da balcone è un’usanza che più che l’eccezione rappresenta la norma. Se sapete che si avvicina il compleanno di un vostro vicino, diramate il messaggio al vicinato ed organizzate una coreografia per dimostrare tutto il vostro calore, affetto ed amicizia al festeggiato. Ricordate che la solidarietà e la vicinanza in questo periodo nero per l’Italia, è il miglior regalo possibile! Il flashmob party potrebbe rivelarsi un pensiero carino, che il diretto interessato apprezzerà non poco. Provate, inoltre, ad intonare il suo brano preferito, per avere un effetto lacrimuccia sul suo viso.

Regali consegnati a domicilio

Anche il regalo è un elemento importantissimo, affinché un compleanno riesca bene. Potete sceglierlo online, su siti come Amazon o E-Bay e farlo recapitare al festeggiato. Oppure, nel caso in cui i festeggiati siate voi, ordinatelo e fatevelo recapitare a casa. Perché non avere un presente personalizzato? In questo caso vi consigliamo MadeInGift, un sito che crea gadget con le vostre foto più simpatiche e generatrici di ilarità. Oppure, se abitate in città quali Milano, Roma e Torino, avrete a disposizione il servizio CosaPorto, che consegnerà di tutto: dagli alimenti ai prodotti di bellezza.

Anche i siti di e-commerce normalmente utilizzati andranno bene, a patto che ordiniate il vostro regalo con qualche giorno di anticipo rispetto alla vostra festa. In questo caso, siti come Farfetch o Mytheresa (consigliati per le amanti del fashion) oppure LoveTheSign e Yoox. Ci sono poi precitati Amazon ed E-Bay che sono sempre e comunque un usato sicuro. Altrimenti, il regalo più classico (ma pur sempre valido) è un bel mazzo di fiori. A questo punto, il primo servizio che istintivamente ci viene in mente è Euroflora. Se amate il festeggiato o la festeggiata, dimostrate i vostri sentimenti più profondi con un omaggio floreale!

