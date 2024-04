Come leggere la lingua per capire lo stato di salute del corpo

Il corpo invia segnali d’allarme nel momento in cui qualcosa non funziona come dovrebbe. Sta a noi saperli riconoscere per capire quando è il caso di consultare un medico ed evitare il peggioramento di una malattia. La dermatite, la febbre, gli occhi rossi, il prurito sono tutti possibili sintomi di una patologia più o meno grave. Dobbiamo, dunque, prendere l’abitudine di osservare il nostro corpo per individuare dettagli diversi. La lingua, ad esempio, è un buon indicatore della salute generale dell’organismo.

Allarme dal corpo: attenzione all’aspetto della lingua

La lingua è uno specchio che riflette sia la salute orale sia lo stato di benessere generale. Bisogna osservarne il colore, l’aspetto, la consistenza, l’umidità per ottenere informazioni sul corpo e il suo funzionamento. Secondo i medici, dunque, la lingua è un ottimo strumento diagnostico da imparare ad usare.

Una lingua sana ha un colore rosato e la superficie leggermente ruvida per la presenza di piccole protuberanze, le papille. Qualora si dovessero notare macchie o grumi bisognerebbe subito consultare un medico perché potrebbero essere indicatori di un cancro alla bocca. Altro segnale preoccupante il bordo smerlato. Indica una cattiva salute dell’apparato digerente ed eccessivo affaticamento del corpo soprattutto se si avvertono stanchezza, dolori muscolari e si hanno mestruazioni irregolari.

Se la lingua è pallida si potrebbe soffrire di carenza di ferro a causa di una dieta sbagliata, dell’anemia o di traumi. Macchie e lesioni bianche, invece, possono suggerire un’infezione fungina facile da trattare. L’importante è agire in tempo per evitare che il fungo si diffonda in altre parti della bocca oppure nella parte posteriore della gola.