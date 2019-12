Come scegliere lo smartphone con la miglior fotocamera

Se fino a qualche anno fa scattare foto con uno smartphone significava ottenere immagini di qualità molto scarsa, di bassa definizione e dai colori poco naturali, oggi i maggiori produttori si contendono i primi posti dotando i propri modelli di un’attrezzatura fotografica di alta qualità, che rende un dispositivo comparabile quasi in tutto e per tutto ad una fotocamera digitale.

Le fotocamere degli smartphone hanno infatti raggiunto livelli di qualità molto elevati, sia per quanto riguarda gli obiettivi che le funzioni e le impostazioni, e non è difficile trovare sul mercato diversi modelli che, almeno nelle situazioni più immediate, possano sostituirsi con facilità ad una fotocamera e permettere a tutti di catturare i momenti più significativi della giornata.

Chiunque abbia la passione della fotografia, e soprattutto della street photo, considerata una vera tendenza del momento, può seguire i consigli per scegliere lo smartphone con la miglior fotocamera messi a disposizione da Fastweb e individuare il modello più adatto alle proprie esigenze e preferenze personali.

Come assicurarsi smartphone con una fotocamera di ottima qualità

Il mercato oggi offre una vasta gamma di smartphone di alta qualità, supportati da tecnologie sofisticate tipiche del mondo della fotografia professionale: dai sensori potenti e di grandi dimensioni, all’estrema rapidità dello scatto, alla messa a fuoco precisa e accurata, alla presenza di un’applicazione dedicata al fotoritocco e alla post produzione.

Uno smartphone Huawei, a tal proposito, è sicuramente da tenere in considerazione se l’intenzione è quella di scegliere un prodotto dalle ottime prestazioni in fatto di fotografia, grazie alla presenza, su alcuni modelli, addirittura di tre fotocamere, compreso il grandangolo.

Anche il rinomato marchio Samsung propone a sua volta modelli di smartphone dalle eccellenti performance, con doppia fotocamera e obiettivo grandangolare, adatti quindi per riprendere scenari molto estesi e paesaggi spettacolari.

Xiaomi, invece, ha raggiunto rapidamente un grande successo grazie alla produzione di smartphone economici e di buona qualità. Uno dei punti di forza dei dispositivi dell’azienda cinese è costituito proprio dalla dotazione di un’attrezzatura fotografica di ottimo livello.

Le caratteristiche da considerare per l’acquisto di uno smartphone

La scelta potrebbe essere quindi un po’ difficile proprio per l’ampio assortimento di modelli che il mercato propone. Per disporre di uno smartphone adatto a scattare fotografie di buona qualità, si consiglia quindi di considerare sempre alcuni aspetti fondamentali.

Il sensore è sicuramente importante, ma a fare la differenza non è il numero di megapixel, bensì le dimensioni. In proporzione, un sensore leggermente più grande, sia pure di pochi millimetri, offrirà migliori risultati di una versione più piccola anche se con più Mp: si consiglia, quindi, di valutare non solo i megapixel ma anche la misura della diagonale del sensore, e orientarsi verso quello che è il rapporto ideale.

Per quanto riguarda l’apertura del diaframma, è meglio che sia piuttosto ampia, per evitare la sotto esposizione e le immagini mosse e sfocate. Un obiettivo che possa raggiungere un’apertura f/1.7, per esempio, rappresenta un ottimo compromesso per realizzare foto luminose, chiare e ben definite.

I migliori smartphone, inoltre, sono dotati di lenti ottiche di alta qualità, talvolta realizzate perfino da prestigiosi marchi produttori di obiettivi. La presenza di uno stabilizzatore ottico dell’immagine è utile per ridurre al minimo i difetti dovuti alle vibrazioni del dispositivo.

Oggi gli smartphone sono molto spesso dotati di funzioni che permettono di personalizzare l’immagine già prima dello scatto, scegliendo effetti particolari come il bianco e nero, colori particolari oppure molto contrastati. Un altro aspetto da considerare è inoltre la possibilità di intervenire in post produzione con un’applicazione dedicata, che consenta di eliminare i piccoli difetti dalle immagini e di intervenire ad esempio sulla luminosità e sulla gamma cromatica.