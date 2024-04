Come vincere ogni giorno friggitrici ad aria con Spontex

Spontex studia, produce e distribuisce dal 1952 strumenti per la pulizia della casa, la protezione delle mani e la cura delle stoviglie. Il marchio di qualità è riconosciuto nel mondo e ora ti permetterà di vincere una friggitrice ad aria partecipando ad un concorso chiamato “Pulisci e vinci con Spontex“.

Come partecipare al concorso Spontex

Il 1° maggio 2024 sarà attivato il concorso a premi che permette di vincere una friggitrice ad aria Breville Halo XL da nove litri (valore di vendita 130 euro). Ogni giorno sarà estratto un vincitore sorteggiato tra gli acquirenti dei prodotti Spontex che si registreranno con i propri dati e con le informazioni dello scontrino sulla pagina web dell’iniziativa.

Per partecipare si dovranno comprare in un unico scontrino due prodotti Spontex a scelta tra: Guanti, Panni superfici, Spugne, Attrezzature pavimenti

Il termine del concorso è previsto il 31 ottobre 2024. L’eventuale estrazione a recupero avverrà, invece, entro il 30 novembre 2024.

Partecipa e vinci una friggitrice con Spontex

Il sito di riferimento è www.vinciconspontex.it. Il consumatore dovrà anche caricare la foto dello scontrino nel formato JPG, PNG o PDF facendo attenzione a mostrare in modo leggibile ogni parte contenente i dati (Partita IVA, insegna del punto vendita, importo totale, data…).

Per inviare la domanda di partecipazione al concorso, infine, si dovrà cliccare su “Gioca”. Il sistema informatico di gestione verificherà la correttezza dei dati inseriti per poi attivare un software di estrazione Instant Win dei premi messi in palio.

Il Partecipante riceverà un messaggio e scoprirà subito se ha vinto o meno. Per la convalida della vincita è richiesta la spedizione del documento d’acquisto e della documentazione con i dati anagrafici e le informazioni di spedizione entro cinque giorni dalla comunicazione all’indirizzo “Concorso “Pulisci e vinci con spontex” segreteria promomail Boxes ETC Via Federico Faruffini 13, 20149 Milano“.