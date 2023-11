Concorso esercito italiano 2024: 6200 VFI, stipendio previsto 1170€

Il Ministero della difesa ha pubblicato da diverso tempo il bando di concorso per l‘esercito italiano 2024. Un bando che prevede il reclutamento complessivo di 6200 volontari in ferma prefissata iniziale, sigla VFI. Il reclutamento è ripartito in tre blocchi, il concorso è rivolto a civili anche in possesso di licenza media, prevista assunzione mirata per diplomi speciali ed altre qualifiche.

I volontari in ferma breve prefissata esistono dal 2004, ricoprono ruoli nelle forme armate italiane per un determinato periodo di ferma. Svolgono svariati compiti, fungono da personale di servizio. Lo stipendio previsto è di 1170 euro mensili per maggiorazione di 50€ per i servizi nei reparti alpini. La VFI da accesso a concorsi di ferma triennale.

Concorso esercito italiano VFI: reclutamento a tre blocchi, date e informazioni.

Il concorso dell’esercito finalizzato a reclutare 6200 volontari VFI prevede la ripartizione in tre blocchi dell’incorporamento.

Il primo blocco prevede 2022 posti, diversi gli incarichi, la domanda di partecipazione può essere presentata entro il 17 novembre 2023, per i nati dal 17 novembre 1999 al 17 novembre 2005.

Il secondo blocco prevede 2000 posti, anche qui diversi incarichi assegnati, la domanda potrà essere presentata dal 15 gennaio 2024 al 13 febbraio 2024, per i nati dal 13 febbraio 2000 al 13 febbraio 2006.

Il terzo blocco prevede l’assunzione di 2000 posti, tanti gli incarichi da assegnare, la domanda potrà essere presentata dal 1 luglio 2024 al 30 luglio 2024, per i nati dal 30 luglio 2000 al 30 luglio 2006.

Qui il link istituzionale per inviare la domanda, pagina dopo l’accesso collega il candidato direttamente al portale Inpa. L’accesso o la registrazione prevede l’utilizzo di Spid o Cie.

Requisiti e diplomi speciali

Cittadinanza italiana;

Godimento dei diritti civili e politici;

Avere compiuto il 18° anno di età e non avere superato il 24° anno di età;

Non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda, per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all’articolo 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell’Ordinamento Militare;

Diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);

Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

Aver tenuto condotta incensurabile;

Non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

Idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze Armate in qualità di Volontario in servizio permanente, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando sul portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa e sul portale unico del reclutamento (InPA).

Esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

Non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.

Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie:

diplomati presso le Scuole Militari;

assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito;

assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare;

assistiti dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori;

assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri;

figli di militari deceduti in servizio.

Link bando concorso esercito 2024