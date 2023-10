Guardia di finanza, bando concorso 2023: 1673 allievi, domanda entro il 21 ottobre

Importante occasione per lavorare nella Guardia di Finanza, è uscito il bando di concorso con reclutamento di 1673 allievi. La domanda si può presentare online tramite questo link, entro le ore 12 del 21 ottobre 2023. Ecco tutti i dettagli del concorso.

Distribuzione 1673 allievi

Ecco la distribuzione dei 1673 allievi GdF, sarà possibile partecipare al concorso per uno solo dei contingenti/specializzazioni e delle categorie di posti. Si invita alla lettura del bando per conoscere le riserve previste e ogni altra informazione utile.

- Advertisement -

N. 1461 DEL CONTINGENTE ORDINARIO, DI CUI: n. 171 da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”; n. 33 da avviare al conseguimento della specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)”; n. 1257 destinati ai cittadini italiani non specializzati di cui: – n. 880 ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate; – n. 377 agli altri cittadini italiani.

N. 212 DEL CONTINGENTE DI MARE, DI CUI: n. 148 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate ripartiti come segue: – n. 74 da avviare al conseguimento della specializzazione “Nocchiere”; – n. 42 da avviare al conseguimento della specializzazione “Motorista navale”; – n. 32 da avviare al conseguimento della specializzazione “Operatore di sistema”.

- Advertisement -

N. 64 destinati agli altri cittadini italiani, di cui: – n. 32 da avviare al conseguimento della specializzazione “Nocchiere”; – n. 18 da avviare al conseguimento della specializzazione “Motorista navale”; – n. 14 da avviare al conseguimento della specializzazione “Operatore di sistema”.

Requisiti richiesti per partecipare al concorso

Il concorso per la Guardia di Finanza 2023 è aperto ai cittadini italiani che soddisfano i seguenti requisiti: età compresa tra 18 e 26 anni per i volontari delle Forze armate, tra 18 e 24 anni per gli altri cittadini italiani, con possibilità di estensione fino a 3 anni per chi ha prestato servizio militare; godimento dei diritti civili e politici; diploma di istruzione secondaria di secondo grado (o primo grado per i volontari delle Forze armate); assenza di servizio civile come obiettori di coscienza; assenza di precedenti penali, situazioni incompatibili con lo stato di finanziere, e requisiti specifici.

Come funziona il concorso

Il concorso della Guardia di Finanza 2023 si articola in diverse fasi. Inizialmente, c’è una prova scritta di preselezione che consiste in un questionario a risposta multipla con 90 domande. Questo comprende domande su abilità logico-matematiche, conoscenza della lingua italiana, storia, educazione civica e geografia.

La banca dati dei quesiti non sarà resa pubblica. Successivamente, vi sono prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici, valutazione delle attitudini e, per alcuni candidati, accertamento dell’idoneità per le specializzazioni come “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)” e “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)“. Infine, si terrà una valutazione dei titoli.