Ministero della Difesa: nuovo concorso per forze armate nell’ambito Strade Sicure 2024-2025

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2024, si aprirà una nuova finestra di opportunità per i candidati desiderosi di servire nelle Forze Armate, poiché verrà annunciato un concorso dedicato all’Operazione Strade Sicure 2024-2025.

Questo concorso rientra tra le misure prioritarie per il rafforzamento della sicurezza nazionale. Sebbene la data precisa dell’annuncio debba ancora essere confermata, ci si aspetta che l’apertura delle candidature avvenga all’inizio del prossimo anno.

- Advertisement -

Mentre in questo periodo sono aperti i concorsi tradizionali per nuovi allievi e giovani reclute, nei prossimi paragrafi esploreremo in dettaglio le innovazioni e le aspettative relative a questo avvincente concorso, che promette di offrire una prospettiva di servizio eccezionale.

Che cos’è l’Operazione Strade sicure 2024-2025?

L’Operazione Strade Sicure 2024-2025, un importante programma di supporto alla sicurezza pubblica in Italia, svolge un ruolo cruciale nel prevenire e contrastare la criminalità e il terrorismo. Iniziata nel 2008, è stata costantemente ampliata e oggi coinvolge fino a 5.000 militari all’anno. La sua flessibilità consente l’incremento del personale per eventi speciali o per fronteggiare specifiche esigenze di sicurezza nazionale, come Expo 2015, terremoti e conferenze internazionali come il G20.

- Advertisement -

Con l’arrivo del Giubileo 2025, si prevede un ulteriore aumento delle risorse impiegate. Gli Agenti di Pubblica Sicurezza in questa operazione svolgono una vasta gamma di compiti, compresa la sorveglianza di luoghi sensibili come siti artistici e religiosi, molti dei quali riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. La loro presenza è cruciale per garantire la sicurezza e il benessere dei visitatori e delle aree coinvolte.

Il prossimo concorso per Forze Armate e l’Operazione Strade Sicure: cosa sappiamo?

La Legge di Bilancio 2024, approvata il 16 ottobre 2023, prevede un nuovo concorso del Ministero della Difesa nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure 2024-2025 e Stazioni Sicure 2024.

Questo concorso mira a reclutare personale per garantire la sicurezza nazionale. Tuttavia, va notato che si tratta della bozza della Manovra, in attesa dell’approvazione definitiva. La procedura concorsuale, ancora da definire, potrebbe incorporare le nuove normative sui concorsi pubblici per semplificare il processo. Solitamente, i concorsi delle Forze Armate prevedono selezioni basate su titoli, esami, prove preselettive, scritte, accertamenti psico-fisici, e valutazione dei titoli. Ulteriori dettagli saranno disponibili con la pubblicazione del bando ufficiale.