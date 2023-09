Concorso Rai a Bolzano per diplomati e a tempo indeterminato. Scadenza 28 settembre 2023

La Rai offre tutti gli anni diverse occasioni di lavoro temporaneo, a tempo determinato e indeterminato. A Bolzano, Trentino Alto Adige, troviamo queste due offerte di lavoro: ricerca di due impiegati e due programmisti multimediali. Devono avere queste caratteristiche.

Requisiti concorso Rai, Bolzano

In entrambi i casi è rischiesta appartenenza al gruppo linguistico tedesco e certificata o da certificare. Non è richiesto attestato di bilinguismo. Richiesto diploma quinquennale di scuola media secondaria superiore o titolo equivalente se conseguito all’estero. Patente di guida B. Non possono partecipare ex dipendenti Rai licenziati, dipendenti in corso.

Competenze

Gli impiegati si occupano principalmente di attività amministrative, possono essere assegnati ad aree specialistiche oppure la coordinamento di altri impiegati.

I programmisti multimediali realizzano contenuti sia per l’ambito radiotelevisivo che multipiattaforma di prodotti culturali, artistici, organizzativi, produttivi e budget.

Selezione

La selezione è composta da diverse fasi, nella prima si valuta con colloquio la padronanza della lingua italiana e tedesca.

Nella seconda fase, si esegue un test scritto a risposta multipla e in lingua tedesca su cultura generale, conoscenza del territorio, conoscenze specifiche del ruolo, attitudini, lingua inglese e abilità generali.

La terza fase prevede colloquio professionale, conoscitivo e motivazionale, più valutazione conoscenze informatiche per gli impiegati. I programmisti multimediali avranno un colloquio tecnico, motivazionale e pratico.

Per al terza prova richiesta padronanza di Pc con sistema operativo Windows, Linux o Mac, connessione wifi con velocità minima, utilizzo di smartphone e tablet Android, dotati di cam. Si richiede capacità di utilizzo Play Store o App Store.

Dove fare la domanda

Per partecipare al concorso Rai appena indicato, potranno partecipare alla selezione fino a 50 persone, bisogna inviare domanda online entro le ore 12 del 28 settembre 2023. Il link per accedere al form di compilazione è questo, seguite le istruzioni. Stipendi previsti: