Confartigianato contro le tasse ambientali, gli italiani pagano più degli europei

Il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, a margine dell’evento Settimana sulla transizione green, ha commentato l’attuale situazione delle finanze pubbliche per quanto riguarda la spesa per favorire la transizione ecologica.

Secondo Granelli a il 2012 e il 2021 la spesa governativa e delle pubbliche amministrazioni locali per la tutela dell’ambiente è calata del 34,4% rispetto al decennio 2003/2013. Un crollo che secondo Confartigianato non trova ragioni, sopratutto perché gli italiani pagano 13,4 miliardi in più rispetto alla media UE, pari a 260 euro pro capite.

L’aumento del prelievo fiscale nei confronti dei cittadini è da addebitare perlopiù all’aumento dei costi dell’energia. I costi sono aumentati sopratutto per quanto riguarda, le accise sui carburanti e le imposte su elettricità e gas. Per quanto riguarda le regioni, la Lombardia subisce il maggior carico di tassazione ambientale rispetto alla media europea: 2,4 miliardi. Secondo confartigianato due imprenditori su tre del nostro paese stanno attuando interventi per favorire la transizione ecologica e abbattere le emissioni ma le attuali normative e la burocrazia non aiutano questo processo anzi, lo rallentano.

In particolare Granelli ha fatto riferimento alle comunità energetiche, uno strumento considerato fondamentale per favorire la transizione ecologica del nostro paese. In ambito governativo, invece, si auspicano interventi per sbloccare gli incentivi, come quelli per favorire l’autoproduzione di energia previsti nei progetti non attuati del Pnrr, individuare strumenti di finanza sostenibile e accesso agevolato al credito.