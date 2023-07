Corona fiume in piena su Belen e Stefano: “Ecco la verità sulla loro crisi”

Da settimane si parla di una crisi in corso tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino. I due non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali ma alcuni indizi social e le foto dell’argentina insieme ad un noto imprenditore pubblicate d’Alessi non lasciano dubbi sul fatto che fra i due sta succedendo qualcosa. A mettere carne sul fuoco, alimentando ancora di più i sospetti, ci ha pensato Fabrizio Corona, ex storico dell’argentina.

I due, secondo quanto riferisce l’ex paparazzo, sono rimasti molto amici e non mancano di sentirsi quando ne hanno l’occasione. Sul suo canale Telegram Corona ha riferito d’aver parlato con la showgirl recentemente. Belen gli avrebbe riferito che non sta vivendo un momento familiare felice. E’ distante da Stefano da mesi e questo pregiudica il loro rapporto di coppia. Secondo Corona l’ex allievo d’Amici penserebbe solo al lavoro e alla sua carriera e certi atteggiamenti di Belen non gli piacerebbero:

“Lui pensa solo al lavoro, lui che è diventato quello che è diventato grazie a lei, si vergogna di postarla sui social, lui si vergogna di come si veste, di come si muove, di come si atteggia, di come parla, la considera una cretina, non intelligente. Torna a casa la sera, si butta sul divano e se ne va a letto”, ha rivelato Fabrizio.

Fabrizio Corona: “Belen non lo sopporta”

Corona è certo che la crisi tra Belen e Stefano sia reale. L’ex paparazzo ha rivelato d’aver incontrato la Rodriguez. Lei le avrebbe confidato di non sopportare più De Martino. L’ex ballerino sarebbe diventato una persona statica e noiosa: “Lei di conseguenza non lo sopporta. Quando torna a casa non vede l’ora che se ne vada. Quando Stefano le chiede di andare a cena, le prende l’ansia perché non sa di cosa parlare.

Corona non ha esitata a rivelare per intero le presunte confidenze ricevute dall’ex fidanzata: “Poco tempo fa l’ho incontrata, sapete tutti che siamo veramente tanto amici, e facendo una serie di domande mi chiede ‘Quando esci, con chi esci?’, io le ho risposto che esco con la mia fidanzata, andiamo in giro, chiacchieriamo, litighiamo, però alla fine siamo noi due, senza amici. E lei mi risponde ‘Ca**o, come ti invidio, io quando lo guardo mi sembra un vecchio dentro, non mi piace più, non so più cosa dirgli, ma mi dispiace per il bambino’”. Per ora i diretti interessati non hanno alimentato le polemiche.