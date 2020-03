Coronavirus: anche Facebook diminuisce la qualità dei video in Europa

Dopo Netflix e YouTube, anche Facebook ha deciso di diminuire la qualità dei video presenti nel suo social in Europa. Una scelta fatta, come gli altri big della tecnologia, per alleggerire le reti durante la crisi causata dal coronavirus. Decisione che include anche Instagram ed avrà una durata temporanea, anche se non è chiaro fino a quando questo calo andrà avanti.

“per contribuire a limitare qualsiasi potenziale congestione della rete, ridurremo temporaneamente il bitrate per i video su Facebook e Instagram in Europa” ha dichiarato il portavoce di Facebook in una nota ufficiale. Decisione che è stata presa dopo le richieste avanzate da Thierry Breton, il Commissario UE per il Digitale.

Già da mercoledì scorso aveva chiesto a tutte le piattaforme streaming di passare dall’alta definizione alla definizione standard. Una scelta necessaria anche per non causare problemi allo smart working, che al momento stanno utilizzando numero aziende, e anche all’insegnamento a distanza.

Google apre finalmente il sito informativo sul coronavirus

Nel frattempo, dopo qualche giorno di ritardo, Google ha finalmente aperto le porte al sito informativo dedicato al coronavirus. Al momento il portale è disponibile esclusivamente negli Stati Uniti, ma probabilmente arriverà poi anche in altri stati.

Il portale sarebbe dovuto andare online già la settimana scorsa. E Google non ha dichiarato nel dettaglio cosa abbia causato questo rinvio. In ogni caso, il sito contiene delle schede informative sul coronavirus provenienti da fonti affidabili come l’Oms. Offre anche altre sezioni, dove si parla dei sintomi del Covid-19, della prevenzione e dei trattamenti.

Non mancano ovviamente le ultime notizie a livello locale insieme ad alcune statistiche legate al coronavirus. C’è anche un link che rimanda al sito ufficiale dei Centri statunitensi per la prevenzione e il controllo delle malattie.