Coronavirus: arriva la Solidarietà Digitale per aiutare cittadini ed imprese

Contro la pandemia del Coronavirus scatta la Solidarietà Digitale. Si tratta di un piano del ministero dell’Innovazione che permette ai cittadini ed alle aziende di poter usufruire di alcuni servizi gratuiti. Iniziativa che coinvolge numerose realtà importanti, tecnologiche e non, come Amazon, Microsoft e Mondadori. Anche il mondo del giornalismo fa parte di questo programma. Alcune testate regalano ad esempio degli abbonamenti digitali, come La Repubblica, La Stampa o Il Riformista.

Tutti uniti contro il Coronavirus

I servizi offerti variano, alcuni sono pensati per i cittadini, altri invece per le aziende. Microsoft ad esempio offre gratuitamente la sua tecnologia ed i suoi esperti per aiutare le attività ad utilizzare soluzioni di smart working. Un aiuto che comprende aziende pubbliche, private ed addirittura le scuole.

All’appello rispondono anche alcune delle più note società di comunicazione, come Vodafone. Azienda che mette sul tavolo diversi servizi, una dedicata alle imprese che vogliono sfruttare lo smart working, ed una pensata per gli studenti tra i 14 ed i 26 anni. Questi ultimi hanno a disposizione un mese di giga illimitati e gratuiti.

Ma il progetto non include solo il mondo della tecnologia. Perché nel programma troviamo anche aziende come Mondadori e Condé Nast, che offrono gratuitamente e-book ed abbonamenti alle rispettive riviste cartacee.

Nella pagina dedicata a questa iniziativa, potete trovare la lista completa ed aggiornata di tutte le aziende che partecipano. Oltre ad una descrizione dei servizi offerti, viene anche spiegato come poter attivare queste offerte speciali.

Anche PornHub dà una mano all’Italia

Anche il noto portale dedicato alla pornografia ha deciso di supportare il nostro paese. Non si è però limitata ad offrire agli italiani l’accesso gratuito alla versione a pagamento del sito. PornHub ha dichiarato che donerà parte dei guadagni ottenuti dalla piattaforma ModelHub per sostenere l’Italia e la sua lotta contro il Coronavirus.