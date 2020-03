Coronavirus: da oggi è possibile fare domande ai medici con un’app

Dopo Google, anche il mondo della tecnologia made in Italy entra in campo per darci una mano contro il coronavirus. SOS Medico, un’app per dispositivi Android ed iOS, si è recentemente aggiornata. Update che ha introdotto una nuova ed utile funzione per il delicato periodo che stiamo affrontando.

In sintesi, da oggi l’applicazione permette agli utenti di poter contattare un medico certificato per avere informazioni sul Covid-19. In questo modo, tramite lo smartphone, possiamo ottenere non solo informazioni certe, ma anche consigli utili su come difendersi dal virus.

L’applicazione è stata ideata proprio da un medico, specializzato in nefrologia e medicina legale, chiamato Silvio Savoia. Ci hanno pensato due aziende a realizzare questo sogno, ovvero Pushapp srl e JamStudio, che sono specializzate proprio nello sviluppo di app. SOS Medico aiuta inoltre a gestire le emergenze mediche oppure a chiedere consulenze a specialisti qualificati.

Un’app per aiutare i cittadini contro il coronavirus

“in un periodo di ansia e timori, abbiamo deciso di estendere le funzioni della nostra app per venire incontro alle richieste degli utenti per contrastare le numerose fake news che viaggiano sui social network” ha dichiarato Silvio Savoia. SOS Medico permette di registrarsi come paziente o medico.

Nel primo caso, possiamo chiedere una consulenza. Mentre i medici potranno impostare la propria disponibilità settimanale per ricevere richieste da parte dei pazienti. L’applicazione offre inoltre una vasta categoria di specializzazioni, come cardiologia, chirurgia, odontoiatria.

Con una chiamata Voip si è in grado di entrare in contatto con il primo medico disponibile per una consulenza online. L’applicazione è scaricabile gratuitamente sia sul Google Play che sull’App Store. Mentre il costo delle chiamate ha un tasso fisso che cambia esclusivamente dalla fascia oraria.

Un’applicazione sicuramente molto utile, soprattutto visto che, con le norme adottate dal governo per contrastare il virus, è bene restare a casa ed uscire il meno possibile. Nonostante ciò, adesso abbiamo un nuovo strumento per metterci in contatto con i medici.