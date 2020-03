Coronavirus: Google apre due nuovi siti per contrastare il virus

Un sito sarà utile per rispondere alle domande ed ai dubbi delle persone, mentre l'altro per effettuare uno screening a distanza.

Anche Google scende in campo per contrastare la pandemia causata dal coronavirus. Il colosso tecnologico ha dato vita a due nuovi siti internet, al momento disponibili però soltanto negli Stati Uniti. Il primo è pieno di informazioni utili per rispondere a tutte le eventuali domande dei cittadini, che in questo momento potrebbero avere non pochi dubbi sul virus e su come proteggersi al meglio.

Con il secondo sito web invece, è addirittura possibile eseguire uno screening a distanza e avere tutte le indicazioni per fare il test. Quest’ultimo portale è però accessibile solo per gli abitanti della Bay Area di San Francisco. Inizialmente era invece prevista la disponibilità in tutto il paese, almeno questo aveva suggerito venerdì il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

La lotta al coronavirus passa anche per il web

Entrambi i progetti di Google prevedono la collaborazione con il governo degli Stati Uniti. Il sito informativo conterrà nel dettaglio tutti i consigli utili per la prevenzione, link che riportano a fonti autorevoli come l’Oms e numerose risorse accessibili non solo ai cittadini, ma anche ad imprese ed insegnanti. Ovviamente, verrà costantemente aggiornato.

Il secondo sito è invece sviluppato da Verily, azienda che, come Google, fa parte di Alphabet. In questo caso il progetto si avvale della collaborazione dello Stato della California e delle autorità sanitarie. Grazie a questo portale, è possibile fare una sorta di triage a distanza. Se l’utente viene valutato a rischio di aver contratto il virus, gli viene fornito tutto il necessario per effettuare il test.

Come detto, almeno per il momento questo secondo sito è circoscritto esclusivamente alla Bay Area di San Francisco. Ma Sundar Pichai, CEO di Alphabet e Google, ha sottolineato che “Verily è nelle prime fasi di questo programma pilota. Il piano è di estenderlo nel tempo ad altre località“.

Pichai ha anche ribadito che si impegnerà per offrire un’informazione corretta e senza fake news per quanto riguarda il Covid-19 in tutti i prodotti Google.