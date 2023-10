Costruire oggi una casa eco friendly: modalità, riduzione dei consumi, miglior stile di vita

Il cambiamento climatico e la crescente scarsità delle risorse energetiche ci impongono una profonda riflessione sul nostro stile di vita e sulle abitudini abitative. Gli scienziati da decenni sottolineano l’importanza di ridurre l’impatto ambientale ed energetico dell’industria e del consumismo. La pubblicità e le mode, che spingono al consumo e alle scelte architettoniche ed elettroniche, hanno un costo elevato in termini di consumi, stress, inquinamento ed emissioni. Ma cosa significa oggi costruire e abitare in una casa eco-friendly? In questo articolo esploreremo strategie e modalità per una casa in armonia con l’ambiente, promuovendo uno stile di vita più sostenibile.

Che cos’è una casa eco friendly oggi? una scelta o una necessità?

La sostenibilità non è più una semplice scelta, ma una necessità condivisa. Architetti, costruttori e designer si stanno impegnando per offrire soluzioni abitative eco-friendly. Queste dimore rappresentano un modello di vita di qualità, non di quantità, promuovendo uno stile di vita più lento, riflessivo ed efficiente. Ogni aspetto, dai materiali all’arredamento e agli elettrodomestici, è selezionato attentamente per ridurre il consumo e le emissioni. Questa approccio non solo consente di risparmiare, ma contribuisce anche a ridurre l’inquinamento. Inoltre, promuove nuovi modelli sociali e professionali, incoraggiando una vita più consapevole e sostenibile.

Dalle grandi alle piccole cose: step ed elementi caratteristici di una casa eco friendly

Un approccio eco-friendly nella costruzione sostenibile di un’abitazione inizia con la scelta accurata dei materiali e degli oggetti in casa.

L’arredamento dovrebbe privilegiare il legno certificato FSC (Forest Stewardship Council) da foreste sostenibili. Per gli elettrodomestici, optare per le classi energetiche più elevate significa un investimento iniziale maggiore ma un notevole risparmio energetico a lungo termine. È importante utilizzarli a pieno carico per evitare sprechi.

Nel bagno, il doppio scarico del water riduce il consumo d’acqua con un investimento minimo. Nella sfera dell’illuminazione, sostituire le vecchie lampadine con LED comporta risparmi significativi. Le tende svolgono un ruolo doppio: decorano e regolano la temperatura, ottimizzando i consumi.

Le piante d’appartamento non solo abbelliscono ma purificano l’aria. Le pitture ecologiche e biodegradabili sono ideali per ridipingere, così come la carta da parati eco-friendly. Infine, tessuti naturali come cotone, lana, iuta e canapa non solo conferiscono un tocco sofisticato ma assorbono l’umidità in eccesso, migliorando l’ambiente interno e sostenendo uno stile di vita sostenibile.