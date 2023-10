Crescente richiesta di lavoratori green: 4 milioni di posti tra il 2023 e il 2026

La transizione energetica è il passaggio da fonti energetiche inquinanti a fonti a basse emissioni, rinnovabili o infinite. La ricerca di soluzioni sostenibili ha portato in Italia a una crescita significativa di green jobs (lavoratori impegnati nel settore dell’energia ecosostenibile), con 3,1 milioni di lavoratori impegnati nel settore ambientale. Ma le prospettive per il futuro sono ancora più promettenti.

Dal 2023 al 2026 verranno ricercati più di 4 milioni di lavoratori green con le giuste competenze.

Secondo dati di Confindustria, Federmanager e 4.Manager, tra il 2023 e il 2026, imprese e pubblica amministrazione avranno bisogno di circa 4 milioni di lavoratori con competenze green di alto e medio profilo. Questa crescente richiesta non riguarda solo professionisti esperti ma anche giovani appena diplomati o persone interessate a promuovere la sostenibilità.

La formazione svolge un ruolo fondamentale in questa transizione. Scuole e aziende stanno collaborando per preparare giovani pronti a entrare nel settore dell’energia verde. Laureati e professionisti specializzati saranno fondamentali per affrontare le sfide ambientali.

L’occupazione green non è uniforme in Italia, con il Nord-ovest in testa (32,9%), seguito dal Nord-est (23,9%), Sud (22,2%) e centro (21%). Ma quali sono le professioni più richieste?

Green Jobs, quali figure verranno più richieste in Italia e all’estero?

I green jobs abbracciano una vasta gamma di settori, dalla produzione all’agricoltura, dalle istituzioni pubbliche alla consulenza. Le posizioni verdi coinvolgono la promozione delle energie rinnovabili, la riduzione dell’inquinamento e il riciclo dei rifiuti. L’attenzione all’ambiente è il denominatore comune.

In Italia, le figure richieste includono responsabili delle vendite ecologiche, riparatori di macchinari, installatori di reti elettriche efficienti, informatici ambientali, esperti di marketing verde, ecodesigner, muratori ecologici, ingegneri energetici, certificatori di qualità ambientale e installatori di impianti di condizionamento a basso impatto ambientale.

In generale, le professioni più richieste comprendono project manager green, ingegneri energetici, giuristi ambientali, responsabili degli acquisti, informatici ambientali, esperti di energie sostenibili, certificatori di qualità ambientale, manager della sostenibilità, idrologisti, installatori di reti elettriche efficienti ed ecologiche, travel designer e installatori di impianti di condizionamento a basso impatto ambientale.