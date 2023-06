Crostatine di pasta frolla alla nutella in friggitrice ad aria

In friggitrice ad aria si possono fare tantissime cose ma con determinati dolci ci si può veramente sbizzarrire. Nello specifico in questa ricetta vi proponiamo dei deliziosi crostatine di pasta frolla alla nutella e cotte appunto, in friggitrice ad aria.

Questa ricetta vi farà venire l’acquolina in bocca, basterà fare una buona pasta frolla ed il 90% del lavoro sarà fatto.

Se volete cimentarvi in altre ricette ecco qui anche le Brioche con nutella in friggitrice ad aria.

- Advertisement -

Ricordate che la cucina resta sempre un’arte!!!

Ingredienti crostatine di pasta frolla con nutella in friggitrice ad aria

250 g di farina 00

125 g di burro freddo a cubetti

125 g di zucchero a velo

1 uovo

bacca di vaniglia

6 cucchiai abbondanti di Nutella

granella di mandorle

pizzico di cannella

Procedimento

Per prima cosa, preparate la pasta frolla seguendo questi semplici passaggi:

- Advertisement -

Setacciate la farina in una ciotola e aggiungete il burro freddo a cubetti. Lavorate il burro con la farina, fino a ottenere un composto sabbioso. Per questa operazione potete anche utilizzare una planetaria per semplificarvi il lavoro. Aggiungete lo zucchero a velo, la vaniglia e l’uovo. Lavorate l’impasto fino a quando diventa omogeneo.



Formate una palla con la pasta frolla, avvolgetela in pellicola trasparente e fatela riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

Dopo il riposo in frigorifero, prendete la pasta frolla e stendetela con un mattarello. Con l’aiuto di un coppapasta, create dei cerchi di pasta frolla e foderateci gli stampini precedentemente imburrati e infarinati. Con il resto create delle strisce da 0.5 mm da inserire sopra dopo aver farcito i tortini con un cucchiaio abbondante di nutella e della granella di mandorle.

Ora sono pronti per essere cotti.

Cottura

Preriscaldate la friggitrice ad aria a 180 gradi e cuocete le crostatine per 18 minuti, controllando la cottura. Quando saranno dorati e cotti, potrete sfornarli e spolverarli con dello zucchero a velo e un pizzico di cannella senza esagerare.

Le tempistiche, in base a marca e potenza della vostra friggitrice, potrebbero leggermente variare.

Consigli

Assicuratevi di stendere la pasta frolla abbastanza sottile, in modo che si adatti bene agli stampini e non risulti troppo spessa una volta cotta.

Farcite le crostatine di pasta frolla con gli ingredienti che preferite, ma non esagerate con la quantità: se metterete troppo ripieno rischierete di far fuoriuscire il tutto durante la cottura.

Un ripieno goloso è con ricotta, zucchero a velo e gocce di cioccolato.

SEGUITE I NOSTRI CANALI

Non dimenticate di seguire il nostro gruppo Facebook FRIGGITRICE AD ARIA RICETTE dove troverete migliaia di ricette in friggitrice ad aria tutte collaudate.

E se invece volete ricevere le ricette Gratis direttamente su whattsapp iscrivetevi al nostro canale QUI. Il nostro GRUPPO TELEGRAM – Il nostro CANALE INSTAGRAM