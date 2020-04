CSIRO ha iniziato a testare il vaccino contro il Covid-19

Finalmente stanno iniziando i primi test per creare un vaccino che sia in grado di debellare il virus che sta piegando il mondo



In un periodo caratterizzato da pessime notizie, arrivano buone nuove dall’Australia. La CSIRO, ovvero l’Agenzia Scientifica Nazionale Australiana, ha finalmente avviato la prima fase dei test per potenziali vaccini per il Covid-19. Pare che il test abbia una durata di 90 giorni circa ed è attualmente in corso presso la struttura di biosicurezza della CSIRO ovvero l’Australian Animal Health Laboratory.

Negli anni passati, la CSIRO ha collaborato a stretto contatto con la Coalition for Epidemic Preparedness innovations (CEPI). Lo scopo della collaborazione era quello di contrastare le possibili epidemie. Alcuni mesi fa la CEPI ha incaricato la CSIRO di svolgere un lavoro sul Covid-19.

L’amministratore della CSIRO Lary Marshall ha ufficialmente dichiarato che l’inizio dei test sui candidati per il vaccino anti Covid-19 è un passo importantissimo per debellare il virus. I ricercatori e gli esperti della CISRO stanno lavorando ad altissimi regimi per trovare una soluzione alla pandemia. Marshall ha precisato che il loro lavoro non terminerà fino a quando questo virus non verrà debellato.

Maggiori dettagli sui test

In questi giorni la CSIRO sta valutando l’efficacia di tutti i candidati al vaccino anti Covid-19. Si stanno valutando inoltre anche le modalità concrete di somministrazione dello stesso. Tra le opzioni più papabili ci sono la classica iniezione muscolare o un cerotto applicato sulla pelle. I ricercatori hanno studiato da gennaio l’’evoluzione del virus e oggi si dicono pronti per iniziare i test del vaccino appena disponibili.

Le prossime settimane saranno fondamentali per comprendere l’andamento dei test effettuati. Purtroppo non è possibile pretendere che dall’oggi al domani venga creata una sorta di panacea. Per creare un vaccino efficace ed efficiente occorre rispettare gli innumerevoli protocolli di sicurezza. Prima della creazione di un vaccino sicuro non ci resta che restare in casa ed evitate inutili contatti. Solo così sarà possibile arrestare i contagi e diminuire le vittime.

