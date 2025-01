Dal 2025 stop al bonus caldaie

Dal prossimo anno non sarà più possibile godere della detrazione fiscale, del 50% o del 65%, per la sostituzione della caldaia. A meno che non venga installato un sistema ibrido e comunque non alimentato a combustibili fossili.

Lo stop definitivo è arrivato con un emendamento alla Manovra che è stato approvato in commissione Bilancio alla Camera che prevede l’addio al bonus in caso di interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Effetto casa green

Lo stop al bonus caldaia è un passo necessario alla luce della direttiva Casa Green, approvata dall’Unione Europea. Ricordiamo però che inizialmente il bonus caldaia era stato prorogato anche per il 2025, ma il Governo italiano per evitare un contenzioso con l’UE ha deciso di eliminarlo definitivamente.

Allo stato attuale, e ancora per pochi giorni dato che il bonus scade il 31 dicembre 2024, la detrazione prevista è del 50% che può arrivare al 65% nel caso vengano installato anche sistemi di termoregolazione evoluti. Inoltre, il prossimo anno gli interventi effettuati sulle seconde case sarebbero stati agevolati solo al 36%.

Ok agli impianti ibridi

Per poter beneficiare della detrazione, sarà necessario installare impianti ibridi a biomasse o pompe di calore. Questo è quello che prevede l’emendamento presentato alla Manovra. Ed è anche ciò che è previsto nella direttiva Casa Green.

Tra gli impianti che possono godere degli incentivi, ci sono quelli che hanno una quota considerevole di energie rinnovabili, come la combinazione di una caldaia con un impianto solare termico o con una pompa di calore. Si tratta dunque di impianti alimentati solo in parte da metano e gpl e che quindi inquinano meno, anche se hanno un costo più elevato.

Per quanto riguarda le caldaie a gas a condensazione, potranno essere commercializzate e installate almeno fino al 2040, ma non daranno diritto ad alcuna detrazione.