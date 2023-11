Daniele Interrante vs Melissa Satta: “Non è in grado…”

Nell’ultima puntata di Belve Melissa Satta si è concessa alle domande pungenti di Francesca Fagnani che non le ha risparmiato battute di diverso genere. La giornalista ha parlato del suo rapporto con Matteo Berrettini e ha anche citato alcuni ex della showgirl. Tra questi anche Daniele Interrante che ha avuto con l’ex velina una storia importante. Le parole spese da Melissa nei confronti dell’ex tronista non sono state proprio piacevoli:

“Ho detto che ero io il maschio e che portavo i pantaloni? Dissi che ero io l’uomo perché ho un istinto maschile. Mi piace essere l’uomo di casa. Lui mi considera ingrata? Non penso di esserlo, altre persone mi hanno aiutato. Ho avuto la fortuna di essere scelta da Mediaset, da Antonio Ricci. Lì capii di aver avuto una botta di fortuna”. Parole rivolte dalla Satta al suo fidanzato dell’epoca che era proprio Interrante.

L’ex tronista ha approfittato delle pagine di Dilinger per rispondere alla Satta. Ovviamente Daniele non poteva che essere critico con la showgirl: “Siamo stati insieme qualche anno e io l’ho aiutata all’inizio. Se mi pento di averla portata in questo ambiente? Se dovessimo pensare al merito ad oggi io a Melissa Satta non farei fare nemmeno le previsioni del tempo.”

Daniele Interrante: “L’ho aiutata, anche se oggi…“

Daniele Interrante ammette d’aver avuto una lunga relazione con Melissa quando non era ancora famosa. L’ha anche aiutata all’inizio ma visti i risultati d’oggi non crede che abbia fatto grandi progressi: “Se lei deve il suo successo a me? Non mi piace prendermi meriti e vantarmi. Però sicuramente sì. Comunque le detti dell’ingrata perché in un’intervista parlò bene di tutti i suoi ex tranne me. Forse non sono abbastanza tamarro o non faccio il calciatore“.

L’ex tronista ha poi risposto in merito al fatto che Melissa si è definita l’uomo di casa: “Se era lei l’uomo di casa? Io ho sempre portato i pantaloni, i suoi si fidarono anche nel farla venire a Milano, dove ho trovato casa, ho comprato una macchina.”