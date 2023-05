Melissa Satta, tutti i retroscena dell’amore con Berrettini

Per giorni Melissa Satta è stata accusata d’aver distratto Matteo Berrettini dalla sua carriera di tennista, che casualmente ha subito un arresto. Stanca degli haters l’ex velina è intervenuta prima sui social e poi a Le Iene per difendere il suo nuovo amore. Inoltre non si ritiene affatto responsabile dei recenti fallimenti in campo del giovane tennista.

Oggi Melissa ha rilasciato un’intervista a Vanity fair dove ha parlato del suo nuovo amore, del desiderio di stare insieme, ma soprattutto di mettere su famiglia. Nonostante una conoscenza nata solo da qualche mese e la differenza d’età Melissa e Matteo fanno sul serio. La Satta ha già un figlio, Maddox, nato dall’unione con Prince Boateng e a quanto pare non esclude la possibilità di diventare mamma per la seconda volta.

- Advertisement -

L’opinionista sportiva ha rivelato come si sono conosciuti e come mai la storia ha avuto un seguito: “Ci siamo parlati, ci siamo scambiati il numero di telefono e da lì abbiamo iniziato a sentirci. Il giorno dopo ripartivamo entrambi, la mia vita è a Milano, lui abita a Montecarlo”. Poi ci sono state le chat e il bisogno di rivedersi nonostante le loro vite fossero decisamente diverse: “Mille chat su WhatsApp. Che non finivano mai. Mi è capitato di conoscere delle persone a cena, e di scambiare il numero, ma spesso la cosa finisce come è iniziata. Con Matteo no.”

Melissa Satta: “Il sesso? Non lo quantifico!”

Melissa Satta ha poi affermato di non quantificare il sesso con Matteo, sono una coppia normale con impegni e lavoro: “Non quantifico, ma le assicuro che siamo come tutti quelli che stanno insieme”. Per ora Melissa non si definisce innamorata, la differenza d’età lei 37 anni e lui 27 anni, non è un problema e si sta vivendo questo amore in modo spontaneo anche se dopo la fine del suo matrimonio aveva giurato che non avrebbe avuto un altro sportivo come compagno.

- Advertisement -

La showgirl non ha tuttavia escluso la possibilità di una cicogna bis: “Mai dire mai nella vita, sono pronta a tutto. Perché no, ho già fatto tante cose, a volte bruciato le tappe, adesso potrei godermelo anche di più”.