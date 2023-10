Paola Ferrari risponde a Melissa Satta e lancia una frecciatina a Diletta Leotta: “E’ furba”

Intervistata dal Corriere della sera Paola Ferrari, volto storico di Rai Sport, ha risposto a Melissa Satta che a Belve l’ha definita “rosicona”. La giornalista non se l’è presa più di tanto, anzi ha riferito che in passato ha ricevuto ben più gravi offese: “Per niente rosicona. Non mi ci riconosco, ma in vita mia mi hanno detto di peggio, ci sono abituata e non me la prendo, anzi rifletto sulle critiche“.

Paola Ferrari non è neanche una persona invidiosa, soprattutto non nutre astio verso le donne belle. La sua è una battaglia contro le la spettacolarizzazione dell’estetica femminile nel calcio. La giornalista ha poi dovuto ricredersi su Diletta Leotta. Qualche mese fa aveva sostenuto che dopo il parto c’avrebbe messo mesi per tornare in forma e invece l’inviata di Dazn ha già riconquistato il peso ideale.

Tuttavia non ha mancato di tirare l’ennesima frecciatina alla Leotta definendola una persona furba e fortunata: “Confermo. Diletta è furba e fortunata, fa un sacco di soldi, beata lei, però non si può mitizzare un’immagine di donna perfetta con il seno che sfida la forza di gravità, non è reale. Secondo me è molto brava, ma nessuno se ne accorge, nessuno ne parla”.

Paola Ferrari: “Melissa è così alta e Diletta ha un sorriso bellissimo“

Paola Ferrari si dice a favore della chirurgia estetica, anche se lei non si è mai cambiata i connotati. Infine ha rivelato cosa ammira di Melissa Satta e di Diletta Leotta:

“La fisicità di Melissa, lei è così alta, io piccolina. A Diletta il sorriso bellissimo e gli occhi da cerbiatto. Anche Elodie è favolosa. Ognuna segua la sua strada, in pace con se stessa. Ma senza mettere al primo posto il corpo. Le donne devono amarsi di più, perché valgono più di così”.