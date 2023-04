Melissa Satta senza freni a Le Iene: “Quando odiate…”

Dopo aver risposto sui social a chi le ha imputato i fallimenti in campo di Matteo Berretini, Melissa Satta ha approfittato dell’invito de Le Iene per puntare il dito contro gli haters che da settimane la bersagliano. L’ex velina è stata ritenuta responsabile del momento no vissuto dal campione di tennis, tanto che un noto quotidiano l’ha anche accusata di portare sfortuna.

Melissa è stata ferita profondamente d’alcuni commenti, e ha voluto difendere la sua storia d’amore in modo pubblico. Il monologo recitato a Le Iene invita alla riflessione tutti coloro che abusano dei social per offendere, vomitare odio da ogni parte. La showgirl ha esordito ricordando che da settimane è vittima d’insulti gratuiti: “Da tempo sono vittima di insinuazioni e insulti per la mia relazione. All’inizio erano solo commenti sui social e a quelli, purtroppo, ti ci abitui pure, ma quando il mio fidanzato è stato costretto a ritirarsi per infortunio da un torneo ho capito che il problema era ben più grosso”.

Ha poi aggiunto: “Un importante quotidiano ha titolato: ‘Melissa Satta porta sfortuna’. Un titolo che non solo è inaccettabile, ma che è indice del sessismo profondo che la nostra società ha interiorizzato”. Per Melissa tutto ciò è gravissimo e spera che presto la situazioni si arresti, vista che è già trascesa in offese inaspettate.

Melissa Satta: “E’ sempre colpa della donna“

Melissa Satta sottolinea che ritenere una donna responsabile dei fallimenti del proprio compagno è un modo di pensare antiquato, un modo per non riconoscere il vero responsabile delle proprie scelte: “Cherchez la femme, scriveva Dumas più di 160 anni fa, e questa espressione purtroppo descrive ancora molto bene la tentazione irresistibile, quando qualcosa nella vita di un uomo va storta, a dare la colpa alla sua donna, alla strega capace di prosciugargli talento e buona sorte.”

Infine l’ex velina non può che invitare alla riflessione e a bassare i toni: “La prossima volta che vi verrà voglia di scrivere un commento di odio provate a fermarvi e a riflettere sui motivi per cui provate quell’odio.“