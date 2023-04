Deadpool 3: ci sarà anche Morena Baccarin

L’attrice Morena Baccarin, già presente nei primi due capitoli, potrebbe tornare anche nell’attesissimo Deadpool 3.

Deadpool 3: Morena Baccarin farà parte del cast?

È la stessa attrice ha confessarlo nel corso di una recente intervista promozionale. Morena Bajccarin, già protagonista nei primi due film della trilogia di Deadpool, ha confessato di aver partecipato ad un incontro con i Marvel Studios. Tema dell’incontro, la possibilità di riprendere il ruolo di Vanessa nell’atteso threequel che vede protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Alla domanda su un suo potenziale coinvolgimento nel nuovo film, durante il podcast Inside of You di Michael Rosenbaum. la Baccarin ha risposto con diplomazia: “Mi piacerebbe farne parte. Mi hanno chiamato per offrirmi un ruolo nel film, ma in questo momento non abbiamo ancora concordato i termini. Potrebbe accadere, o forse no. Al momento, non ho una risposta definitiva.”

Il ritorno di Vanessa

Il ritorno di Morena Baccarin nei panni di Vanessa, personaggio chiave dei primi due capitoli della trilogia di Deadpool, non sorprenderebbe. Il personaggio interpretato da Ryan Reynolds agisce nei primi due capitoli spinto da forte sentimento che lo lega al personaggio di Vanessa. Nel primo capitolo, infatti, l’unico obiettivo di Wade Wilson è ricongiungersi alla sua amata. Nel secondo capitolo, invece, la morte della donna darà vita a tutto ciò che vedremo nel corso del film.