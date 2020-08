Decreto agosto e sconti per chi paga con strumenti tracciabili: come funziona

Il governo ha approvato il nuovo piano per incentivare i pagamenti “cashless”, ovvero mediante moneta elettronica. Il motivo? Promuovere sistemi di pagamento tracciabili, come le carte di credito, bancomat oppure tramite dipositivi mobili per combattere l’evasione fiscale.

Infatti, l’Italia è uno dei pochi Paesi ancora maggiormente orientato al pagamento “tradizionale”. Secondo dei dati diffusi da Bankitalia nel 2016, più dell’85% delle transazioni avveniva tramite contanti ed attualmente la situazione non sembra essersi discostata di molto.

Probabilmente, però, grazie agli incentivi di governo si potrà pensare di avvicinare una fetta maggiore di popolazione al pagamento cashless. Infatti, si prevede di rimborsare una piccola parte delle spese effettuate pagando tramite moneta elettronica. C’è da considerare, però, che sono anche gli esercenti a scoraggiare l’utilizzo della moneta elettronica: le commissioni sarebbero troppo alte, tanto da render vana la transazione per importi di modesta entità.

Le misure previste dal governo

Nel Decreto Agosto, sono stati stanziati ben 1,75 miliardi da destinare alla restituzione di una percentuale di spesa, ma non solo: per supportare gli esercenti, verrà garantito un credito di imposta del 30% sulle commissioni POS per professionisti ed esercenti, che nel 2019 hanno dichiarato ricavi inferiori ai 400.000 euro. Inoltre, per scoraggiare l’utilizzo del contante, inoltre, è stata abbassata la soglia dei pagamenti consentiti tramite banconote, che passa da 3.000 ai 2.000 euro.

Il piano cashless previsto dal governo non coincide con il bonus bancomat. Quest’ultima è una misura annunciata in precedenza ma non confermata, che prevedeva un rimborso del 20% per gli acquisti nei ristoranti, di elettrodomestici e abbigliamento per chi pagava in maniera tracciabile. Resta ancora in vigore, invece, la lotteria degli scontrini che ha subito solo un ritardo: si partirà dal 1° gennaio del prossimo anno, in concomitanza con l’entrata in vigore dell’obbligo per tutti gli esercenti di emettere lo scontrino elettronico.