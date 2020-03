Lotteria degli scontrini: al via il 7 agosto, come partecipare

Tutte le indicazioni per prendere parte alla lotteria degli scontrini

Parte ufficialmente venerdì 7 agosto la tanto annunciata “lotteria degli scontrini”, un concorso a premi istituito con il fine di contrastare l’illegalità ed aiutare gli italiani a traslare verso il pagamento digitale.

Chi può partecipare

Potranno partecipare tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, con ogni acquisto a partire da 1 euro dal giorno 1 luglio 2020, come si legge nella nota congiunta del ministero dell’Economia, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Sogei e Agenzia delle Entrate.

Gli acquisti di beni e servizi devono essere effettuati al di fuori dell’esercizio della loro attività di impresa e non sono ammessi gli acquisti trasmessi al sistema Tessera Sanitaria e quelli documentati con fattura elettronica.

Come si partecipa

Per partecipare basterà esibire al negoziante al momento dell’acquisto solo il codice alfanumerico della lotteria, senza obbligo di identificazione. Il codice sarà prodotto anche in formato barcode, da stampare o da salvare sul proprio device per mostrarli al negoziante che provvederà alla scansione.

Per ottenere questo codice basterà inserire il proprio codice fiscale sul portale della lotteria, che sarà attivo dal 9 marzo 2020. L’area riservata sarà accessibile tramite SPID (identità digitale) oppure credenziali Fisconline/Entratel o Cns (Carta nazionale dei servizi), e si potrà controllare il numero di biglietti virtuali associati al singolo scontrino elettronico ricevuto e verificare le eventuali vincite, con i termini entro i quali è necessario reclamare i premi.

I premi in palio

Inizialmente, verranno estratti 3 premi al mese di 30mila euro ciascuno e una maxi estrazione annuale con un premio di 1 milione di euro. Il 7 agosto avverrà la prima estrazione riguardante gli scontrini di luglio, le altre estrazioni invece avverranno ogni secondo giovedì del mese.

A partire dal 2021, invece, le estrazioni avranno cadenza settimanale, con 7 premi da 5 mila euro ciascuno. Per partecipare, come già detto, basta spendere almeno un euro. Ogni euro corrisponde ad una chance di vittoria, con un limite di mille biglietti associati a ciascun codice.