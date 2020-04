Decreto Scuola: tutti gli studenti sono ammessi all’esame di Stato

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto contenente le misure varate dal Governo per far fronte all’emergenza Coronavirus. Al suo interno alcuni importanti provvedimenti che riguardano la fine dell’anno scolastico e l’inizio del prossimo

Oggi, 9 aprile 2020, entra in vigore il nuovo Decreto 8 aprile 2020 n. 22, il cosiddetto Decreto Scuola 2020, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esame di Stato“.

Il Decreto era stato già annunciato nell’ultimo comunicato stampa del 6 aprile 2020 dal Premier Giuseppe Conte e dal Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Al suo interno, sono contenuti alcuni importanti provvedimenti che riguardano la fine dell’anno scolastico e l’inizio del prossimo, tenendo conto dell’andamento dell’emergenza Coronavirus.

Decreto scuola: provvedimenti specifici in base al rientro

Il Decreto Scuola prevede che il Ministero può, mediante l’adozione di un provvedimento specifico, modificare l’Esame di Stato. Nell’ipotesi in cui non si possa procedere con la valutazione in sede di esame fisica, allora la valutazione finale si esaurirà mediante la consegna di un elaborato agli studenti da parte del Consiglio di classe.

Nell’ipotesi di riapertura entro il 18 maggio, l’esame di stato sarà condotto da una commissione interna. La prima prova sarà preparata dal Ministero, la seconda, invece, sarà preparata da ciascuna commissione. Per l’esame ora, invece, si prevede un colloquio orale appunto.

Le ordinanze del Ministero devono garantire le attività di recupero degli apprendimenti per l’anno scolastico in corso a decorrere dal 1 settembre 2020.

Nell’ipotesi di rientro oltre il 18 maggio, si potrebbero prevedere modalità telematiche per la valutazione finale degli alunni e per gli scrutini finali. Per il primo ciclo di istruzione, inoltre, si potrebbe sostituire l’esame tradizionale con una valutazione di un elaborato redatto dallo studente. Per il secondo ciclo di istruzione, invece, potrebbe essere predisposto un solo colloquio orale che vada a sostituire tutte le prove di esame.

Ai fini dell’ammissione dei candidati agli esami di Stato, si considerano tutti automaticamente ammessi, prescindendo quindi dai requisiti normalmente richiesti. Sono anche aboliti i debiti alla secondaria di secondo grado. In tal caso, però, nel mese di settembre 2020 sarà possibile recuperare ed integrare gli apprendimenti.

Il personale docente deve sempre garantire le prestazioni didattiche in modalità e-learning. Sono, invece sospesi per l’anno scolastico in corso i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio e le visite guidate o uscite didattiche.

Decreto Scuola: cosa cambia per le procedure concorsuali e gli esami di abilitazione

Il Decreto Scuola sospende le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego per 60 giorni, incluse le prove previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e gli esami di abilitazione per l’accesso alle stesse professioni.

Sono sospese anche le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, salvo i casi in cui la valutazione sia effettuata su base curriculare o telematica.

Per le procedure concorsuali di cui già è stata completata la valutazione dei candidati non è prevista la sospensione.

Per quanto riguarda, invece, le abilitazioni all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, il Ministero può adottare misure in deroga per il riconoscimento delle qualifiche professionali, l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate di determinate professioni (odontoiatria, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile).

Per i praticanti avvocati arriva la deroga per lo svolgimento della pratica forense

Dato che l’attività forense è stata temporaneamente sospesa, il Decreto Scuola, a tutela dei praticanti avvocati, considera come svolto il semestre di tirocinio professionale se ricadente in questo periodo.

Per i laureati in giurisprudenza nell’ultima sessione prorogata al 15 giugno, il Decreto consente il completamento del tirocinio in tempi utili per iscriversi all’esame di stato previsto per la fine del 2021.

Relativamente invece le attività formative per i tirocini, deve essere garantito il proseguimento in modalità telematica.