Detox da rientro vacanze: che cos’è, come funziona e qualche ricetta

La detox, abbreviazione di “detoxificazione”, è un processo che mira a rimuovere sostanze tossiche o indesiderate dal corpo, spesso attraverso dieta, idratazione e attività fisica. Scopo principale: migliorare il benessere generale. L’obbiettivo della disintossicazione post rientro vacanze è quello di riprendere sane abitudini alimentari, energizzare l’organismo in un momento di ripresa, tonificare e ritrovare equilibrio e benessere.

Pianificare la spesa e non saltare i pasti: ecco cosa non deve mai mancare in cucina

Le vacanze per molte persone sono l’occasione per ritornare in forma e magari, approfittando delle giornate al mare o in montagna, riescono a seguire un regime alimentare sano. Chiaramente le località turistiche invitano sempre a provare piatti famosi e così lo sgarro è dietro l’angolo.

Che cosa non deve mancare in cucina al rientro dalle vacanze? Sicuramente le verdure, quelle ricche di antiossidanti come spinaci, lattuga, cavolfiore. La frutta, soprattutto quella rossa come mirtilli e anche fragole, approfittate della stagionalità di melone e anguria per fare il pieno di vitamine e minerali.

Infine, i cereali integrali che favoriscono la regolarità intestinale e forniscono energia, importante per superare lo stress da rientro e il passaggio stagionale. Sono importanti le proteine, quindi: pesce, pollo, tacchino e anche legumi. Le spezie hanno importanti proprietà antinfiammatorie, non devono mancare zenzero e curcuma. Tutti questi ingredienti appena descritti, ci fanno venire in mente una bowl da poter preparare ogni tanto, un pranzo completo da gustare fuori casa, la trovate in fondo all’articolo.

Bere acqua, tisane e bevande fresche ma senza zuccheri

Nella disintossicazione o detox, l’acqua ha un ruolo importante perché elimina le tossine e stimola il sistema renale. Le pause si possono fare sorseggiando tisane, infine, ci sono tante ricette di acqua aromatizzata piacevoli da gustare tanto in estate quanto in autunno. Ecco una ricetta semplice da fare tutti i giorni.

Acqua aromatizzata dolce alla frutta estiva

Ingredienti:

1 pesca matura (circa 150 g)

1 tazza di fragole fresche (circa 150 g)

10-12 foglie di menta fresca

1 litro d’acqua

Procedimento

Lavare e tagliare a fette sottili la pesca. Rimuovere il nocciolo. Lavare le fragole, rimuovere il picciolo e tagliarle a metà. In una caraffa, aggiungere le fette di pesca, le fragole e le foglie di menta. Riempire la caraffa con 1 litro d’acqua e mescolare delicatamente con un cucchiaio lungo. Coprire la caraffa e metterla in frigorifero per almeno 1-2 ore in modo che i sapori si mescolino. Una volta raffreddata, l’acqua aromatizzata sarà pronta da servire. Puoi versarla nei bicchieri insieme alla frutta e alla menta per una presentazione fresca e invitante.

Ricetta semplice poke: cereali, verdure e pesce

Ingredienti per una porzione, pensata per un pranzo fuori casa

100 g di quinoa o farro

60 g di salmone crudo, tagliato a cubetti

50 g di legumi

50 g di avocado, tagliato a fette sottili

50 g di cetriolo, tagliato a dadini

50 g di carote, julienne o grattugiate

30 g di cavolo rosso, tagliato a strisce sottili

1 cucchiaio di semi di sesamo tostati

1 cucchiaio di succo di lime o limone

1 cucchiaino di zenzero fresco grattugiato

Pepe nero macinato fresco, a piacere

Procedimento